Marmorkuchen Rezept für einfachen Marmorkuchen

Zutaten-Marmorkuchen (für eine Gugelhupfform mit 22cm Durchmesser):

Mamorkuchen Rezept

Für den Marmorkuchen eine Gugelhupfform einfetten und mit Mehl bestäuben. Den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.

Butter, Zucker, Vanillezucker und Salz vermengen und cremig rühren. Schön langsam jetzt die Eier hinzugeben, so wird der Teig schön leicht und fluffig.

Das Mehl mit dem Backpulver vermischen und eine Prise Salz hinzugeben. Die Mehlmischung zur Butter-Masse geben und die Milch unterrühren.

Je nach Vorliebe entweder die Hälfte des Teigs für den Marmorkuchen oder zwei Drittel in die Gugelhupfform geben. Den Rest mit dem Back-Kakao und einem weiteren Schuss Milch verrühren, bis er schön dunkel ist.

Den dunklen Teig jetzt auf den hellen in der Form geben und glatt streichen. Mit einer Gabel durch in den Teig stechen und Kreise ziehen, damit das Marmormuster im Marmorkuchen entsteht.

Den Kuchen in den Ofen schieben und 45 bis 50 Minuten backen. Fertig ist der saftige Marmorkuchen.