BAYERN 1 Sommerfestival 2019 Wir feiern mit Ihnen die 80er bei der coolsten Party des Jahres

Am Samstag, dem 29. Juni 2019, steigt das BAYERN 1 Sommerfestival in Bad Bocklet in Unterfanken. Ab 16.00 Uhr zelebrieren wir das Beste aus den 80ern: Kommen Sie auf einen Toast Hawaii vorbei, gönnen Sie sich einen feinen Drink. Feiern Sie mit uns, Kim Wilde, Alphaville, der BAYERN 1 Band sowie den BAYERN 1 Moderatoren Marcus Fahn und Ulla Müller.

Kim Wilde

Eine tolle Food-Area von den örtlichen Vereinen und Caterern wird die 80er Jahre wieder aufleben lassen, nur, dass es in der Jetztzeit nochmal besser schmeckt. Für jeden ist etwas dabei: Biergarten, Fotoaktionen und Attraktionen für Kinder. Und wir freuen uns auf ein ausgelassenes Wochenende, das wir bereits am Freitag, 28. Juni, einläuten. Mit dem BAYERN 1 Autokino! Erleben Sie einen 80er-Filmklassiker auf der großen Leinwand.

Alphaville-Sänger Marian Gold

Auf der Hauptbühne präsentieren wir Ihnen am Samstag die Musik der 80er live und in Farbe. Kim Wilde und die Band Alphaville lassen den Synthie-Pop wieder aufleben. Und auch die BAYERN 1 Band hat sich ganz dem Kultsound der 80er verschrieben.

Auf einer kleinen Bühne an unserem Biergarten wird BAYERN 1 Moderatorin Ulla Müller mit Ihnen live unser Musikrätsel "Die sechs Richtigen" spielen.

Musik, Spaß, tolles Essen: Machen Sie mit uns gemeinsam einen großartigen Ausflug in die 80er!