Maibowle Sommerliche Waldmeisterbowle

Ist Waldmeister giftig?

Waldmeister enthält den Aromastoff Cumarin. In hohen Dosen ist dieser giftig. Deshalb sollten Sie auf einige Dinge achten, bevor Sie eine Waldmeisterbowle zubereiten:

Grundsätzlich sollte der Waldmeister geerntet werden, bevor er blüht. Denn mit Beginn der Blüte steigt auch der Cumaringehalt. Der frische Waldmeister ist vorerst geruchs- und geschmacklos. Lassen Sie das Kraut für ein oder zwei Nächte an einem gut gelüfteten Ort austrocken. In dieser Zeit entsteht nachträglich Cumarin. Diese Form ist jedoch ungefährlicher. So erhält der Waldmeister trotzdem sein typisches Aroma. Wenn Sie den Waldmeister sofort verarbeiten wollen, hilft es auch das Kraut für eine halbe Stunde ins Gefrierfach zu legen. Achten Sie zusätzlich darauf, den Waldmeister immer so in die Bowle zu geben, dass die Stilenden die Flüssigkeit nicht berühren.

Rezept Mai-Bowle ohne Alkohol

750ml Apflesaft

500ml Zitronenlimo

10 Stängel Waldmeister

Minzblätter

Binden Sie die vorgetrockneten Waldmeisterstängel zu einem Bündel zusammen. Waldmeister kopfüber in eine Bowlenschüssel geben, Minzblätter dazu und mit Apfelsaft aufgießen. Alles mindestens zwei Stunden ziehen lassen. Danach Bowle mit Limonade aufgießen und mit Eiswürfel servieren.

Rezept Maibowle mit Alkohol

1 Flasche Weiswein

1 Flasche Prosecco

10 Stängel Waldmeister

Zucker

Limettensaft

Geben Sie eine halbe Flasche Weiswein in ein Bowlengefäß und legen Sie die Waldmeisterbündel kopfüber in die Flüssigkeit. Lassen Sie alles zwei Stunden ziehen und geben Sie zum Schluss den restlichen Weiswein dazu. Nach Belieben mit Zucker und Limettensaft abschmecken. Vor dem Servieren mit Prosecco auffüllen.

Und für alle, die den Geschmack von Waldmeister nicht so gerne mögen gibt es selbstgemachte Zitronenlimonade.

