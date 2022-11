Jackfruit Rezept und Tipps zur Zubereitung von Jackfruit als Fleischersatz

Jackfruit oder Jackfrucht - was ist das genau und wie verarbeite ich den Fleischersatz in der Küche? Plus Rezept für Pulled Jackfruit für Taco oder Burger.

Jackfruit Rezept

Wir haben die Jackfrucht ausprobiert. Wir haben Jackfruit-Fleisch aus der Dose verwendet und daraus vegetarisches Pulled Pork zubereitet. Dieses haben wir kräftig gewürzt und mit Salsa in Tacos gefüllt. Nach dem Anbraten in der Pfanne und anschließendem Backen im Ofen war die Konsistenz der Jackfruit dem fasrigen Pulled Pork-Fleisch erstaunlich ähnlich und hat geschmacklich überzeugt. Bei den Gewürzen, vor allem dem geräucherten Paprikapulver, kann man gut auch etwas großzügiger sein.

Zutaten Pulled Jackfruit Tacos

Für die Pulled Jackfruit

400 g Jackfrucht aus der Dose

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 TL Kreuzkümmel gemahlen

1 TL Paprikapulver geräuchert (oder nach Belieben mehr)

1 TL Koriander gemahlen

1 TL Chilipaste wie Shatta, es geht aber auch ein Schuss Tabasco

2 EL Tomatenmark

30 ml Ahornsirup

Bratöl

Sojasoße

Ein Schuss Apfelessig



Zubereitung Pulled Jackfruit Tacos

So kommt die Pulled Jackfruit für die Tacos aus dem Ofen Die Zwiebel fein würfeln, den Knoblauch schälen und in Scheiben schneiden. Die Jackfrucht in kleine Stücke reißen.



In einer Pfanne etwas Bratöl erhitzen, Zwiebeln glasig dünsten und dann den Knoblauch zugeben.



Danach alle Gewürze, die Chilipaste und das Tomatenmark hinzufügen und anschwitzen. Jackfruit-Stücke zugeben sowie Ahornsirup und Sojasoße. Das Ganze kräftig pfeffern. Und einige Minuten scharf anbraten, dann mit dem Apfelessig ablöschen..



Ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Pfanneninhalt darauf großzügig verteilen.



Bei 200 Grad für 20 Minuten im Backofen rösten, bis die Jackfruit knusprig ausschaut. Dann zum Beispiel in Tacos füllen oder für einen vegetarischen Burger nutzen. Mahlzeit!

Jackfruit wird auch in veganem Hack eingesetzt - ob das schmeckt, hat unser Podcast-Team von "Besser leben" ausprobiert, hören Sie hier mal rein in Episode: Was kann veganes Hack?

Jackfruit Herkunft

Jackfruit oder Jackfrüchte wachsen auf dem Jackfruitbaum und sind die größten bekannten Baumfrüchte. Sie können bis zu einen Meter lang werden und bis zu 50 Kilo wiegen. Ursprünglich stammt der Baum aus Indien, wird aber heute fast im gesamten süd- und südöstlichen asiatischen Raum angebaut. Auch in den tropischen Gebieten Afrikas, Australien und in Brasilien erntet man mittlerweile Jackfruit.

Jackfrüchte nachhaltig

Ohne Frage: Die Transportwege der asiatischen Frucht sind weit und deswegen ist die Jackfruit nicht der ideale Fleischersatz. Produkte aus heimischem Soja oder aus Lupinen schneiden da besser ab.

Jackfrucht Geschmack

Das Interessante an der Jackfrucht ist, dass man sie in den Herkunftsländern als Obst isst und sie in Europa als vegetarischer Fleischersatz genutzt wird. Wenn die Jackfruit reif ist, schmeckt sie eindeutig süß, nach einer Mischung aus Ananas und Banane. In unreifem Zustand geerntet, kann man die Früchte dagegen salzig einlegen und als Fleischersatz verwenden.

Jackfruit als Fleischersatz

Jackfruit aus der Dose kann man zum Beispiel zu veganem oder vegetarischen Gulasch oder eben einer fleischlosen Variante von Pulled Pork verarbeiten wie in unserem Rezept.

Ein richtiger Fleischersatz ist die Jackfruit allerdings nicht. Sie hat zwar wenig Kalorien, aber auch wenig Eiweiß:

"Eine unreife Jackfruit liefert etwa 30 Kalorien pro 100 Gramm und ist reich an Ballaststoffen. Sie enthält nennenswerte Mengen an Vitamin C, Beta-Carotin, Magnesium und Kalium, aber fast kein Eiweiß und wenig Eisen." Verbraucherzentrale

