Soundtrack ihres Lebens Diese Stars präsentieren ihre Lieblingssongs

Stellen Sie sich vor, Sie schalten wie gewohnt BAYERN 1 ein und statt des üblichen Moderators empfängt Sie die unverwechselbare Stimme von Udo Lindenberg. Oder die Pet Shop Boys stellen Ihnen ihre Lieblingssongs vor. Was fantastisch klingt, wird ab dem 30. März 2020 jeweils von montags bis donnerstags ab 19.00 Uhr wahr.

30. März bis 9. April 2020 - der Soundtrack ihres Lebens auf BAYERN 1

Herbert Grönemeyer

Los geht es am 30. März 2020 mit Herbert Grönemeyer, der Ihnen ab 19.00 Uhr auf BAYERN 1 seine Lieblingssongs präsentieren wird. Eine Stunde lang hören Sie nicht nur den Soundtrack von Herbert Grönemeyers Leben, sondern auch die Geschichten, die er mit den einzelnen Liedern verbindet.

Alphaville-Sänger Marian Gold

Im Anschluss an Herbert Grönemeyer übernimmt einer der bekanntesten Sänger der 80er das Zepter auf BAYERN 1. Am 31. März 2020 präsentiert Alphaville-Sänger Marian Gold seinen Soundtrack des Lebens.

James Blunt

Und schon am 1. April 2020 knüpft James Blunt mit seinen Lieblingssongs an. Der Brite präsentiert seine Musik am Mittwochabend auf BAYERN 1.

Michael Schulte

Den 2. April 2020 versüßt Ihnen Sänger und Songwriter Michael Schulte. Bis 20.00 Uhr lässt er Sie eine Stunde lang an seinen Lieblingsliedern teilhaben und an den Geschichten, die er mit diesen Songs verbindet.

Pet Shop Boys

Die zweite Woche startet mit einem der erfolgreichsten Pop-Duos auf BAYERN 1: Die Pet Shop Boys spielen am 7. April 2020 von 19.00 bis 20.00 Uhr ihre Lieblingssongs und erzählen spannende Storys dazu.

Am Dienstagabend der zweiten Woche erwartet Sie niemand geringeres als Peter Maffay. Der Sänger nimmt uns am 6. April 2020 mit auf eine musikalische Reise. Auch er wird eine Stunde lang seine Lieblingssongs auf BAYERN 1 präsentieren.

Rick Astley

Rick Astley ist der Star, der mit Ihnen am 8. April 2020 den Abend verbringen wird. Der Brite gibt eine Stunde lang einen Einblick in den Soundtrack seines Lebens.

Udo Lindenberg

Den krönenden Abschluss liefert am 9. April 2020 Panikrocker Udo Lindenberg. Der Sänger spielt für sie ab 19.00 Uhr seine liebsten Lieder - inklusive ganz besonderer Storys. Da sind wir uns schon sicher.

Alle Stars und alle Daten: