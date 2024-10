Halloween-Bus Wie eine Busfahrerin für schaurig-schöne Stimmung vor Schulanfang sorgt

Janine Singer schmückt ihren Bus schaurig-schön zu Halloween.

Achtung, Spinnwebe! Kein Satz, den man gerne hört, wenn man in den Bus steigt, oder? Die Kinder, die morgens in den Bus von Schnaittenbach nach Nabburg steigen, brauchen sich aber keine Sorgen zu machen. Denn die Spinnweben, die hier im Bus von BAYERN 1 Hörerin und Busfahrerin Janine von der Decke hängen, sind nicht echt. Seit ein paar Jahren ist ihr Bus immer vor den Herbstferien "gruselig" geschmückt - passend zu Halloween. In den künstlichen Spinnweben können die Schülerinnen und Schüler dann auf die Suche nach Skeletten, Geistern und Spinnen gehen.