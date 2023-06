Grillideen So ersetzen Sie Alu beim Grillen

Warum sollte ich Aluschalen beim Grillen ersetzen?

Alu-Grillschalen sind zwar praktisch, machen das Grillen aber nicht unbedingt gesünder: Besonders, wenn Sie salz- oder säurehaltige Lebensmittel in der Schale grillen - also zum Beispiel mariniertes Fleisch oder Fisch mit Zitrone - kann sich der Aluminiumwert des Lebensmittels deutlich erhöhen. Hinzu kommt, dass die Schalen nach dem Grillen meist direkt im Müll landen - und damit auch nicht besonders umweltfreundlich sind.

Grillen mit Pflanzenblättern

Kartoffeln direkt aus dem Feuer

Ein Klassiker beim Grillen sind Folienkartoffeln. Auch Kartoffeln lassen sich gut in Kohlblättern direkt in die Glut legen. Das Kohlblatt können Sie zum Beispiel mit Rouladennadeln befestigen. Pflanzenexpertin Karin Greiner empfiehlt die Kartoffeln kurz vorzukochen, da so die spätere Garzeit verkürzt wird.

Grillpapier aus Holz

Grillpapier ist eigentlich ein Holzfurnier aus Zeder, Erle oder Buche. Bevor Sie das Papier auf den Grill legen, sollten Sie es in Wasser tränken. Für einen etwas besonderen Geschmack können Sie auch etwas Saft oder Wein in das Einweichwasser geben. Rollen Sie das Gemüse oder das Fleisch in das Holz und fixieren ihn mit einer Schnur. Den holzigen Wrap auf dem Grillrost am Rand platzieren und schonend garen. Das Grillpapier verleiht vor allem Gemüse einen räuchernden Geschmack.