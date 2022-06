Picknickrezepte 3 einfache Rezepte fürs Picknick

Picknickrezept: Käse-Blätterteigstangen

Zutaten Eine Packung Blätterteig aus dem Kühlregal 1 Eigelb 150g Käse (z.B. Emmentaler oder Gouda) Salz, Pfeffer 1 EL Milch (je nach Geschmack Speck in Streifen)

Backofen auf 200 Grad vorheizen. Eigelb und Milch mit etwas Salz verquirlen und auf den Blätterteig streichen. In Streifen schneiden und mit dem Käse bestreuen. Die Streifen leicht eindrehen und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Für etwa 10 Minuten backen bis sie goldbraun sind und der Käse geschmolzen ist.

Kräuterquark fürs Picknick - Rezept:

Quark in eine Schüssel mit Deckel geben, gehackte Kräuter und die kleingeschnittenen Frühlingszwiebeln dazugeben. Gut umrühren und mit Salz und Pfeffer und ein bisschen Olivenöl abschmecken. Deckel drauf, fertig. Je nach Geschmack (und Terminen am nächsten Tag) können Sie auch noch ein wenig gehackten Knoblauch unterrühren. Zum Kräuterquark passen neben den Käsestangen auch gestiftelte Karotten, Gurken, Brotchips oder Staudensellerie.

Süßes Picknickrezept: Beerenquark mit Honig im Glas

Quark und Mascarpone mischen, etwas Zucker oder Honig dazugeben. Leere Marmeladengläser bis über die Hälfte füllen und die Beeren darauf geben. Wenn Sie etwas mehr Zeit haben, rösten Sie gehobelte Mandeln in einer Pfanne ohne Öl bis sie goldbraun sind und streuen sie über den Nachtisch. Alternativ können Sie einen Teil der Beeren auch in die Quarkmischung geben und nur ein paar besonders schöne oben drauf legen.

Was Sie fürs Picknick einpacken sollten:

Grundsätzlich bietet sich für ein schnelles Picknick im Freien natürlich alles an, was keine lange Zubereitung erfordert und auch ohne Besteck und Geschirr gegessen werden kann. Ein Stück Käse, Wurst, Tomaten, Radieschen, eingelegte Gurken und Brot - eben alles, was Sie auch für eine gute Brotzeit einpacken würden.