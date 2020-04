Grillen Corona Grillen - was in der Corona-Krise erlaubt ist

Schönes Frühlingswetter: Viele wollen jetzt gern auf Balkon und Terrasse grillen. Was Sie aktuell beachten sollen und was in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen in Bayern erlaubt ist.

Privates Grillen mit den Menschen des eigenen Haushalts

Das Grillen mit den Menschen, mit denen man in einem Haushalt zusammenlebt, ist auf dem eigenen Grundstück, im Schrebergarten oder auf der Terrasse nach wie vor erlaubt.

"Der eigene Garten darf gemeinsam mit den eigenen Familienangehörigen aus dem eigenen Hausstand genutzt werden, auch zum Grillen." Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Freunde zum Grillen einladen ist in der Corona-Krise nicht erlaubt

Freunde oder Verwandte zum Grillen einzuladen - das ist nicht möglich in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen:

"Grillpartys oder ein 'nettes Beisammensein' mit weiteren Personen im Garten u. ä. dürfen keinesfalls stattfinden. Nachbarn oder Freunde dürfen nicht eingeladen werden." Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration

Grillen und Picknicks in öfentlichen Parks oder auf Wiesen in der Corona-Krise

Darf ich zur Zeit im Park grillen? Die Antwort von Marcus Da Gloria Martins, Sprecher der Münchner Polizei, im BAYERN 1 Interview ist eindeutig:

"Die Frage, darf ich draußen grillen, habe ich in den letzten Tagen ganz oft gehört. Da muss ich dann die Frage zurückgeben: 'Haben Sie eigentlich verstanden, worüber wir eigentlich gerade sprechen?' Der Grundsatz ist: Ich bleibe zu Hause. Und die Ausnahme ist: Ich darf mein Zuhause verlassen aus den bekannten Gründen. Da ist zwar Spazierengehen und Sport mit dabei, aber auf keinen Fall grillen." Marcus Da Gloria Martins, Polizei München

Die Begründung: Grillen zum Beispiel in einem Park oder an einem See "bedeutet auch immer das längere Sich-Niederlassen an einer bestimmten Stelle, bedeutet auch immer das soziale Erlebnis und die soziale Interaktion", so Da Gloria Martins. Und all das ist eben derzeit im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Verbreitung nicht erlaubt.

Grillen in Corona-Krise: Ratsch über den Gartenzaun mit Nachbarn - Abstand

Beim nachbarschaftlichen Ratsch über den Gartenzaun ganz, ganz wichtig in diesen Zeiten: Halten Sie den Abstand von mindestens 1,5 Metern ein.

Bußgelder für Verstöße gegen die Regeln der Ausgangsbeschränkungen

Für die Nichteinhaltung der Abstandsregel von 1,5 Meter können 150 Euro Bußgeld drohen - eine Liste der Bußgelder bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in Bayern finden Sie hier.