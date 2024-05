Gemüsenudeln Rezepte für gebratene Zucchini-, Kohlrabi- oder Kartoffelnudeln

Zutaten für die Zucchini-Nudeln

400 g Zucchini

250 ml Tomatensauce

ein Schuss Pflanzenöl

Salz

Zubereitung Zucchini-Nudeln

Die Zucchini waschen, trocken tupfen und die Enden gerade abschneiden. Anschließend mit einem Spiralschneider in spaghettiähnliche Streifen schneiden, in eine Schüssel geben, mit etwas Salz würzen, vorsichtig durchmischen und 15 Minuten stehen lassen.

Das Salz dringt in die Zucchini ein, macht sie geschmeidig und zieht überschüssiges Wasser heraus. Anschließend könnten die Zucchini-Nudeln entweder roh als Salat gegessen werden oder man brät sie kurz in einer großen, heißen, beschichteten Pfanne in etwas Pflanzenöl an, schwenkt sie durch Tomatensauce und serviert sie als Nudelgericht.

Zutaten Kohlrabi-Nudeln à la Crème

2 Kohlrabi

eine Zwiebel, weiß, mittelgroß

750 ml Sahne

einen Schuss Pflanzenöl

eine Prise Muskatnuss

Salz

Zubereitung Kohlrabi-Nudeln a la Creme

Den Kohlrabi schälen, die Enden gerade abschneiden, mit einem Spiralschneider in spaghettiähnliche Streifen schneiden, in eine Schüssel geben, mit etwas Salz würzen, vorsichtig durchmischen und 15 Minuten stehen lassen.

In der Zwischenzeit die Zwiebel schälen, in feine Würfel schneiden, mit einem Schuss Pflanzenöl in einer großen, beschichteten Pfanne glasig anschwitzen, mit der Sahne ablöschen und bei mittlerer Hitze, unter gelegentlichem Rühren, langsam um die Hälfte einköcheln lassen. Den Kohlrabi abtropfen lassen, in die köchelnde Sahnemischung geben, gut durchschwenken, gegebenenfalls nochmals mit etwas Salz und einer Prise frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.

Falls Kohlrabiblätter vorhanden sind, können die feineren Blätter hauchdünn geschnitten und kurz vor dem Servieren unter den Rahmkohlrabi geben.

Zutaten Kartoffelnudeln (Alternative zu Bratkartoffeln und Pommes)

400 g Kartoffeln, festkochend in kaltes Wasser

200 ml Pflanzenöl

eine Prise Paprikapulver, edelsüß

Salz

Zubereitung Kartoffelnudeln

Die Kartoffeln schälen, die Enden gerade abschneiden, mit einem Spiralschneider in spaghettiähnliche Streifen schneiden, in eine Schüssel geben, mit kaltem Wasser auffüllen gut durchmischen und 10 Minuten stehen lassen, damit die überschüssige Stärke herausgespült werden kann. Anschließend das Wasser abgießen, die Schüssel nochmals mit kaltem Wasser auffüllen, die Kartoffelstreifen durchrühren, durch ein Sieb abgießen, abtropfen lassen und vorsichtig mit etwas Küchenkrepp trocken tupfen. Reichlich Pflanzenöl in einer großen, beschichteten Pfanne erhitzen, die Kartoffelstreifen darin bei mittlerer Hitze goldbraun ausbraten, herausnehmen, gegebenenfalls kurz auf Küchenkrepp abtropfen und mit Salz und Paprika würzen.