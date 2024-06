Fundsache Fundbüro Finderlohn Fundsache gegen Finderlohn – das sind die Regeln

Im Bürgerlichen Gesetzbuch stehen für Fundsachen und deren Behandlung genaue Regelungen.

Offiziell müssen Sie etwas, das Sie finden, dann als Fundsache behandeln, wenn es mehr als 10 Euro wert ist. Dann sind Sie dazu verpflichtet, die Fundsache unverzüglich "anzuzeigen". Simone Bueb von der Verbraucherzentrale Bayern definiert das so: "Sie müssen diese Fundsache abgeben. Unverzüglich bedeutet, dass Sie es so schnell als möglich abgeben müssen. Was aber nicht heißt, dass Sie einen wichtigen Termin sausen lassen müssen oder Ihre Schule oder Ihre Arbeit." Wenn die Fundsache auf der Straße lag, dann geben Sie sie am besten im Fundbüro, in einem Bürgerbüro oder bei der Polizei ab. Wenn Sie Ihre Daten angeben, bekommen Sie als Bestätigung eine Vorgangsnummer, damit man Sie kontaktieren kann. Natürlich können Sie Fundsachen auch anonym abgeben.