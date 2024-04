Fish Doorbell Utrecht Einmal klingeln, bitte. So öffnen Sie eine Schleuse für wandernde Fische in Utrecht

Ein Barsch schwimmt an der Unterwasserkamera in Utrecht vorbei.

Die Fische in den Kanälen und Grachten der niederländischen Stadt Utrecht machen sich jedes Frühjahr auf, um Laichplätze aufzusuchen. Doch an der Schleuse Weerdsluis ist Schluss: Die Schleuse bleibt im Winter und Frühjahr geschlossen, weil dann noch keine Boote fahren. Dass sich im Frühling viele Fische vor der Schleuse tummeln und nicht weiterkommen, fiel Ökologen 2021 auf. Sie überlegten sich eine sehr clevere Lösung für die Fische und installierten an der Schleuse eine Unterwasser-Kamera. Diese überträgt die Bilder als Stream auf eine Website. Dort kann sich jeder ansehen, ob er Fische auf der Webcam entdeckt und kann dann – gegebenenfalls einen digitalen Klingelknopf anklicken. Im gleichen Moment bekommt der Schleusenwärter einen Screenshot plus einer Nachricht und kann die Schleuse bei Bedarf öffnen.