Fahrverbot Tirol Österreich: Diese Straßen sind gesperrt

Ab Beginn der Weihnachtsferien gelten in den Tiroler Bezirken Kufstein, Innsbruck, Schwaz und Reutte an Wochenenden und Feiertagen Fahrverbote für bestimmte Straßen. Hier der Überblick. Plus: Auf diesen fünf Strecken müssen Sie keine Maut mehr bezahlen.

Vom Beginn der bayerischen Weihnachtsferien am Samstag (21.12.2019) bis zum Ostermontag (13. April 2020) werden in Tirol in den Bezirken Kufstein, Reutte, Schwaz und Innsbruck an Wochenenden und Feiertagen bestimmte Straßen gesperrt: Samstags zwischen 7 Uhr früh und 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 8 Uhr früh und 17 Uhr dürfen hier dann nur noch Anrainer fahren oder Urlauber, die ihr Quartier ansteuern. Um letzteres bei einer Kontrolle glaubhaft nachweisen zu können, ist es ratsam, die Buchungsbestätigung des Urlaubsquartiers griffbereit zu haben.

Wer "nur" den Staus auf den Autobahnen ausweichen will, wird von der Polizei zurückgeschickt und muss unter Umständen auch mit einer Geldstrafe rechnen. An einigen Stellen sind zudem sogenannte "Dosierampeln" im Einsatz, die den Umfahrungsverkehr entzerren und leiten sollen. Hier ist mit zusätzlichen Staus und entsprechenden Wartezeiten zu rechnen.

Fahrverbote und Sperrungen im Raum Innsbruck

Auf der Brennerstraße (B182), die parallel zur A13 (Brennerautobahn) verläuft, werden Dosierampeln den Verkehr regulieren.

Die L38 Ellbögener Straße ist bei Patsch für den Durchgangsverkehr gesperrt: Beginn 105 Meter nach der Kilometer-Tafel 10,250 bis Kilometer-Tafel 22,578 - in beide Fahrtrichtungen.

Nicht betroffen von Fahrverboten sind die Brennerstraße (B 182), die Fernpassstraße (B 179) und der Zirlerberg (B 177).

Fahrverbote und Sperrungen im Bezirk Schwaz

Im Bereich des Achensees wird es auf der Jenbacher Straße L7 in Fahrtrichtung Jenbach ein Fahrverbot geben: ab Streckenkilometer 6,131 (Abzweigung von der B 181) bis Streckenkilometer 0,700 (Ortsgebiet Jenbach).

Urlauber, die unterwegs sind in Richtung Zillertal, sollten am besten über die A 12 Inntalautobahn und weiter über die B 169 Zillertal Straße anreisen.

Fahrverbote und Sperrungen im Raum Reutte

Fahrverbote für den Durchgangsverkehr gelten:

auf der L 288 Pinswanger Straße ab der Abzweigung von der L 396 Weißhausstraße (km 6,250 + 35m) in Fahrtrichtung Pinswang und Pflach,

auf der L 69 Reuttener Straße ab Kilometer-Tafel 9,750 (Bereich Anschlussstelle Vils) in Fahrtrichtung Pflach bis zum Kreisverkehr Wiesbichl in Pflach,

und auf der L 288–0–A1 Zufahrtsstraße nach Pflach ab der Einmündung der Abfahrtsrampe von der B 179 Fernpassstraße (Abfahrt Reutte Nord) in Fahrtrichtung Pflach bis zum Kreisverkehr Wiesbichl in Pflach.

Urlauber, die in Ortschaften des Talkessels Reutte, in das Lechtal und das Tannheimer Tal unterwegs sind, sind von den Fahrverboten ausgenommen. Buchungsbestätigung mitführen.

Wichtig: Die Fernpassstraße (B 179) ist von den Fahrverboten nicht betroffen.

Fahrverbote und Sperrungen im Raum Kufstein

Fahrverbote betreffen die folgenden Strecken:

L 211 Unterinntalstraße ab "Kreisverkehr M-Preis" (Kirchbichl/Langkampfen) in Fahrtrichtung Kufstein. Ausgenommen: Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr Bezirk Kufstein,

Gemeindestraße Endach/Kufstein ab "Kreisverkehr Kufstein Süd/ B 173/Krankenhaus" in Fahrtrichtung Krankenhaus. Ausgenommen: Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr Stadt Kufstein,

L 295 Buchberger Straße ab km 3,0 bis km 2,750 in Fahrtrichtung Niederndorf,

Alte Erler Straße (Niederndorf) nach Abzweigung von der L 209 in Fahrtrichtung Niederndorf. Ausgenommen: Anrainerverkehr Gemeinde Niederndorf.

Kein Fahrverbot...

... besteht für die Ortsdurchfahrt von Kufstein (B 171); ebensowenig für die Eibergstraße (Kitzbühel/St. Johann/Felbertauern).

Wichtig: Seit 15. Dezember 2019 ist der Abschnitt A 12 Inntalautobahn zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd von der Vignettenpflicht ausgenommen.

Dosierampeln im Raum Kufstein

Im Zeitraum der Fahrverbote vom 21.12.2019 bis zum 13.04.2020 sind samstags von 8.00 bis 17.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf den folgenden Strecken Dossierampeln im Einsatz:

Dosierampeln B 172 Niederndorf:

B 172 Walchseestraße, km 18,0 für den Verkehr aus Richtung Walchsee in Richtung Niederndorf.

B 172 Walchseestraße, km 21,95 für den Verkehr aus Richtung Deutscchland in Richtung Niederndorf.

Dosierampel B 175 Ebbs: B 175 Wildbichlerstraße, bei Kilometer 5,24 für den Verkehr aus Richtung Kufstein.



Dosierampel B 173 Schwoich: B 173 Eibergstraße, bei Kilometer 6,6 für den Verkehr in Richtung Kufstein.



Dosierampeln B 171 Kufstein:

B 171 Tiroler Straße, bei Kilometer 1,44 für den Verkehr aus Richtung Deutschland.

B 171 Tiroler Straße, ab "Kreisverkehr Inntaler" für den Verkehr aus Richtung Kirchbichl.

Welchen Strecken in Österreich sind von der Maut ausgenommen?

Seit dem 15. Dezember 2019 sind in Österreich fünf grenznahe Autobahnabschnitte von der Maut befreit, dadurch könnte sich der Umfahrungsverkehr deutlich verringern. Wer etwa ab Kufstein ins Skigebiet Wilder Kaiser - Brixental fahren will, kann sich die Vignette sparen. Hier die von der Mautpflicht ausgenommen Strecken (Infos der ASFINAG):

die Mautstrecke A 1 Westautobahn zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg Nord,

die Mautstrecke A 12 Inntalautobahn zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd,

die Mautstrecke A 14 Rheintal/Walgau Autobahn zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems,

die zu errichtenden Bypassbrücken auf der Mautstrecke A 7 Mühlkreis Autobahn zwischen der Anschlussstelle Hafenstraße und der Anschlussstelle Urfahr (derzeit noch im Bau) und

die Mautstrecke A 26 Linzer Autobahn (derzeit noch im Bau

