Fahns fantastische Ticketwochen Tickets für die besten Konzerte in Bayern gewinnen

Mehr Abwechslung bringt BAYERN 1 in Ihr Radio und jetzt wieder auf Bayerns Bühnen

Mit Marcus Fahn zu den Konzerthighlights 2023

Erleben Sie die Rocker der Scorpions, Italien-Import Eros Ramazzotti, Soul von Simply Red, die deutschen Superstars Herbert Grönemeyer oder Peter Maffay und den ganz aktuellen Sound von P!nk. Die ersten glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner konnten bereits Elton John live erleben! Und wir drehen mit Ihnen richtig auf: BAYERN 1 Moderator Marcus Fahn schenkt Ihnen weiter Tickets für die besten Konzerte im Frühling und Sommer in Bayern. Jetzt mitmachen und anmelden…

Megastar Pink kommt beim "Summer Carnival 2023" am 6. Juli nach München. "Es wird magisch", hat die 43jährige schon mal angekündigt. Mit dabei hat sie natürlich ihre Klassiker "Just give me a reason" oder "What about us", aber auch ihre neue Single "Trustfall" wird die Fans im Olympiastadion verzaubern.

Lust auf Herbert Grönemeyer oder die Scorpions in München?

Marcus Fahn hat für Sie Premium-Pakete klargemacht, damit die Konzertabende einfach unvergesslich werden. Ein Parkplatz ist für Sie reserviert, über einen separaten Eingang geht's dann in die Olympiahalle, der Garderobenservice ist natürlich auch inklusive. Bevor Sie auf den besten Sitzen Platz nehmen, wartet zur Stärkung feinstes Essen und Trinken auf Sie. Und das Beste: Sie haben ihren eigenen Sanitärbereich und müssen nirgendwo anstehen und warten.

Elton John (hat bereits am 27.4 stattgefunden) | Herbert Grönemeyer am 25. Mai 2023 | Scorpions am 05. Juni 2023

Auch bei Peter Maffay in Kempten sowie Eros Ramazzotti und Simply Red in Füssen werden Sie sich wie ein VIP fühlen

Neben den Top-Sitzplätzen haben Sie Zugang zum VIP-Bereich, bekommen kostenlose Getränke, Snacks und Häppchen und können ganz bequem über die separaten Eingangsbereiche zum Festspielhaus in Füssen oder zum Open Air am Residenzplatz in Kempten.

Peter Maffay am 17. Juni 2023 | Eros Ramazzotti am 16. Juli 2023 | Simply Red am 28. Juli 2023

Für die Night of the Proms 2023 gibt es auch ein VIP-Paket zu gewinnen

Auch für die Night of the Proms 2023 wird ein VIP-Paket verlost: Tickets in der bestmöglichen Kategorie, separater VIP-Eingang, erstklassige Küche und Getränkeservice nach der Show, eine große After-Show Party, eine Hallen - & Bühnenführung und noch mehr, erwarten die Gewinnerin oder den Gewinner… Freuen Sie sich auf ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk mit legendären Hits in Begleitung eines Sinfonieorchesters. Hier werden Sie auf eine Reise durch 300 Jahre populärer Musik mitgenommen. Weitere Informationen, hier.

Night of the Proms 2023 am 15. Dezember 2023

Mitmachen ist ganz einfach: Tragen Sie sich hier auf der Gästeliste ein, suchen Sie sich Ihr Wunschkonzert einfach aus und mit etwas Glück ruft Sie Marcus Fahn zurück.

Los geht´s mit Fahns fantastischen Ticketwochen am Montag, 24. April. Und dann bis zum 5. Mai immer bei Marcus Fahn am Morgen von 5 bis 9 Uhr auf BAYERN 1. Wir drücken Ihnen fest die Daumen!

Premium Paket für die Olympiahalle München für Elton John, Herbert Grönemeyer & die Scorpions: Elton John (hat bereits am 27.4 stattgefunden) | Herbert Grönemeyer am 25. Mai 2023 | Scorpions am 05. Juni 2023



Hochwertiger Sitzplatz in bester Kategorie

Parkplatz vor der Business Area der Olympiahalle oder im nahen Parkdeck

Feine Spezialitätenauswahl ab 1,5 Stunden vor der Veranstaltung (inkl. Getränkeauswahl)

Garderobenservice

Separater Zugang zur Olympiahalle

Separater Sanitärbereich

Keinerlei Wartezeiten während der Veranstaltung Die Premium-Tickets werden in Kooperation mit München Ticket und Olympiapark München verlost.

VIP-Leistungen Königswinkel-Open Airs Füssen für Eros Ramazzotti & Simply Red: Eros Ramazzotti am 16. Juli 2023 | Simply Red am 28. Juli 2023



Sitzplatz in den ersten Reihen

kostenloser VIP Parkplatz direkt am Gelände

separater VIP Einlassbereich

Zugang zum VIP-Bereich

4 kostenlose Getränke im VIP-Bereich

kleine Häppchen und Snacks im VIP-Bereich

VIP-Leistungen Kempten für Peter Maffay Peter Maffay am 17. Juni 2023



Sitzplatz auf der Tribüne

separater VIP Einlassbereich

Zugang zum VIP-Bereich

4 kostenlose Getränke im VIP-Bereich

kleine Häppchen und Snacks im VIP-Bereich

separate Toiletten