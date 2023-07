Energieberater finden Gute Energieberatung - wie und wo finde ich sie

Welche Maßnahmen man bereits vor dem zu Rate ziehen eines Beraters oder einer Beraterin treffen kann, mögliche Anlaufstellen für eine erste Orientierung und worauf man bei der Auswahl eines kompetenten Energieberaters oder einer kompetenten Energieberaterin achten sollte, erfahren Sie hier.

Wichtige Schritte bevor man einen Energieberater oder eine Energieberaterin beauftragt

"Gut ist erstmal, wenn Sie sich vorher darüber im Klaren sind, was Sie eigentlich vor haben. Was wollen Sie und vor allem was wollen Sie von dem Energieberater wissen", erklärt Martin Brandis, Leiter Energieberatung beim Bundesverband der Verbraucherzentralen.

Haben Sie vielleicht ein altes Haus geerbt und wollen wissen, was tatsächlich sinnvoll ist, um es energetisch zu verbessern? Welche Maßnahmen sind vielleicht dringend notwendig? Welche können warten? Mit welchen Kosten muss man für welche Maßnahmen rechnen? Je konkreter die Fragen, desto besser sind die Chancen diese in der Beratung beantwortet zu bekommen.

Energieberatung - erste Schritte

"Aus meiner Sicht ist es sinnvoll sich zunächst einmal an die Verbraucherzentrale zu wenden", so Martin Brandis. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale nennt sich Initialberatung. Diese sorgt im ersten Schritt für Orientierung und eine Übersicht über mögliche weitere Schritte. "Das wäre der erste Schritt – die Beratung dort ist ziemlich preisgünstig, mehr als 30 Euro müssen sie hier nicht investieren", weiß Martin Brandis. Aber auch auf regionaler oder kommunaler Ebene gibt es Angebote für teils kostenfreie Erstberatungen – hier kann man beim örtlichen Bauamt, bei Energieagenturen oder bei den Umweltämtern vor Ort nachfragen. Manchmal bieten auch freie Energieberater oder Energieberaterinnen kostenlose Erstgespräche oder Initialberatungen an. Ein ausführlichen Kurzcheck kostet hier hingegen schon zwischen 100 und 150 Euro.

Braucht man einen Energieeffizienz-Experten um Förderungen zu bekommen?

"Sie haben möglicherweise Empfehlungen bekommen mit welchen Maßnahmen, Sie Ihre Ziele erreichen und häufig geht es dabei auch um finanzielle Förderung", weiß Martin Brandis. Die meisten Energiesparmaßnahmen am Gebäude können heute gefördert werden. Doch, wie kommt man an diese Fördermittel? Auch dabei ist der Energieberater – der sogenannte Energieeffizienz-Experte gefragt.

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude schreibt vor, dass solche Experten oder Expertinnen an dem Förderverfahren beteiligt werden – damit wäre der nächste Schritt sich an einen solchen Experten oder eine solche Expertin zu wenden.

Konkret heißt das: Ohne Energieberater oder Energieberaterin bekommt man keine staatliche Förderung. Sollen kombinierte Maßnahmen durchgeführt werden, gibt es sogar eine Beratungspflicht. Heißt konkret: Wenn beispielsweise nicht nur die Heizung, sondern auch die Fenster getauscht werden, darf das – sofern der Heizungsbauer oder die Heizungsbauerin nicht selbst in der Liste der Energieeffizienz-Beratung steht – nicht ohne eine Beratung geschehen. Um eine gute Beratung zu finden, gibt es eine Liste im Internet, die man aufrufen kann. Unter Energie-Effizienz-Experten.de findet man Adressen von Energieberaterinnen und Beratern, die für diese Aufgaben qualifiziert sind. "Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Grundqualifikationen, die finden Sie dort auch. Das können Ingenieure, Techniker, auch Handwerker sein, die diese Aufgaben übernehmen können, die eine Qualifikation nachgewiesen haben" so Martin Brandis.

Je nach Auftrag oder Bedarf sollte man hier einen für sich passenden Expertin oder eine passende Expertin auswählen. Unabhängige Energieberater in Ihrer Umgebung finden Sie auch über diese Suchseite beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Wichtig ist es auch Referenzen und mögliche Erfahrungen für vergleichbare Tätigkeiten, wie zum Beispiel in Denkmalgebäuden, mit seriellen Sanierungen oder einem Individuellen Sanierungsfahrplan, je nachdem was für den Verbraucher oder die Verbraucherin am Ende im Vordergrund steht, zu beachten. Nach Möglichkeit sollten die Beraterinnen und Berater unabhängig sein.

Wie teuer ist eine Energieberatung?

"Grundsätzlich werden die Kosten zwischen Energieberater und Kunde vereinbart, da gibt es erstmal keine festen Kostensätze", erklärt Martin Brandis. Der Kostenaufwand hängt am Ende vom Aufwand der Beratung ab.

Das kann sehr unterschiedlich ausfallen: Bei einfacheren Maßnahmen kann das im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich liegen. Ist es aufwendiger liegt es auch schnell im vierstelligen Bereich – wenn man von dem Fall eines Einfamilienhauses ausgeht. Nie verkehrt ist es sich vor Beauftragung drei vergleichbare Angebote einzuholen und abzuwägen, welches für einen persönlich das Beste ist.

Wird die Energieberatung selbst staatlich gefördert?

"Ja, die Beratung selbst ist ebenfalls Gegenstand der Förderung", erklärt Martin Brandis. Hat die Beratung einen bestimmten Mindestumfang dann ist der Fördersatz sogar höher als bei der Förderung der Maßnahmen selbst. "Wenn man das Beispiel 'Nachträgliche Wärmedämmung der Außenwände' nimmt und Sie beantragen dafür einen Förderzuschuss, dann beträgt dieser 15 Prozent der Kosten für die Dämmung. Und wenn sie die Beratung fördern lassen, beträgt der Förderzuschuss dort 50 Prozent der Kosten", weiß Martin Brandis.

Tipp vom Experten:

"Machen Sie keine Maßnahmen uninformiert – es gibt gute Chancen für Fehlinvestitionen, für Investitionen die teurer werden, als sie eigentlich sein müssten oder auch Maßnahmen die Fehler enthalten. Informiert sein ist auf jeden Fall wichtig, insofern hat die Energieberatung hier eine ganz wichtige Funktion. Es gibt unterschiedliche Akteure im Bereich der Energieberatung. Gut ist, wenn Sie bisher ganz am Anfang stehen: Wenden Sie sich an die Verbraucherzentrale!" Martin Brandis, Leiter Energieberatung beim Bundesverband der Verbraucherzentralen

