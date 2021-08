Eisbonbon Schnaps Einmal Schlumpfschnaps, bitte!

Eisbonbon Schnaps - das brauchen Sie

Eisbonbon Schnaps - so geht's

Die 45 Bonbons auspacken und in die Flasche geben. Bei vielen Flaschen passen die Eisbonbons nicht ganz in die Öffnung, mit einem Messer und einem Brett und etwas Geduld, sind die Bonbons aber schnell geteilt und landen in der Flasche. Dann den Korn oder Vodka hinzugeben und die Flasche verschließen. Gelegentlich die Flasche etwas schütteln. Über Nacht lösen sich die Eisbonbons im Schnaps auf. Für die Farbe kommt der Blue Curacao hinzu und fertig ist der Eisbonbon Schnaps.