Aperol Spritz Feine Rezepte mit Spritz

Aperol Spritz - so wird der Klassiker gemixt

Geben Sie Eiswürfel in ein bauchiges Weinglas. Füllen Sie das Glas mit drei Teilen Proscecco und danach zu zwei Teilen mit Aperol. Noch ein Spritzer Soda dazu und mit einer Orangenscheibe garniert ist der Aperol Spritz fertig.

In dieser Reihenfolge setzt sich auch der Aperol nicht am Boden ab, sondern vermengt sich perfekt mit Prosecco und Sodawasser.