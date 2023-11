Dip Dye Kerzen Sehen toll aus und sind einfach selbstgemacht

Das brauchen Sie für selbstgemachte Dip Dye Kerzen:

Dip Dye Kerzen - so einfach macht man sie selber

Die bunten Wachsreste gemeinsam mit dem weißen Wachs im Verhältnis eins (farbig) zu drei (weiß) in die ausgespülten Einmachgläser oder Joghurtbecher geben. Den Topf mit etwas Wasser füllen und die Behälter mit dem Wachs ins Wasserbad stellen. Mit einem Schaschlikspieß das Wachs immer wieder umrühren, so merken Sie auch, wann es schön flüssig ist. Ist das Wachs geschmolzen, kann der Topf vom Herd. Am besten lassen Sie die Behältnisse mit dem bunten Wachs im Wasserbad stehen - so bleibt das Wachs länger warm und wird nicht zu dick.