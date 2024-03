Currypaste selber machen Rezept für ein Curry-Gewürzöl und eine Currypaste

Rezept für ein Curry-Gewürz-Öl vom Sternekoch

Das Curry mit ein wenig kleingeschnittenen Knoblauch, etwas Abrieb von der Zitrone und ein paar Tropfen Öl in den Mörser geben und leicht zerreiben. Ist der Knoblauch mit Öl und dem Curry vereint, gehackte feine Kräuter mit dazu geben und diese auch ein wenig einreiben. "Dieses geriebene Gewürzöl ist super, um nach oder auch vor dem Braten Fleischstücke zu marinieren oder das am Schluss als Topping noch mit hineinzugeben. Ich würde es eher immer am Schluss nehmen, dann verraucht nichts, durch zu viel Hitze", so Alexander Herrmann.