Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Wird es Marcus Fahn schaffen, am Samstag beim BAYERN 1 Summer of Music Festival "Time Of My Life" zu singen? In der Gesangsstunde wird erstmal viel "miaut" - wir haben ihn begleitet.