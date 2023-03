Doppelpack zu Ostern Gipfeltreffen mit Constanze Lindner und Andreas Geiss

Die Folgen im Einzelnen

Ziel ist der 1.111 Meter hohe Hündlekopf bei Oberstaufen im Allgäu. Natürlich nehmen die beiden nicht die bequeme Gondel, sondern wandern über den sonnigen Almweg hinauf zum Gipfel. Constanze Lindner erzählt von ihrer Kindheit in Schwabing und ihren drei Halbgeschwistern. Ihr Vater, ein bekannter Regisseur, hatte die Familie früh verlassen, und Constanze erlebte bei der Mutter eine sehr unkonventionelle, aber auch kreative Kindheit. Als sie 14 war, starb ihr Bruder bei einem Unfall; noch heute hat sie Tränen in den Augen, wenn sie von dieser für die ganze Familie harten Zeit spricht.

Aber das "Stanzerl", wie sie alle nennen, wäre nicht das "Stanzerl", wenn es da nicht auch viel Lustiges und Schönes zu erzählen gäbe: Ihr schon sehr früh einsetzender und langjähriger Kampf gegen die Pfunde an den angeblich falschen Stellen, frühe Engagements in Theater- und Kabarett-Produktionen, den Einstieg beim BR und ihre Sendung "Vereinsheim Schwabing", die sie als Nachfolgerin von Hannes Ringlstetter mit ganz viel Empathie, Humor und Leidenschaft moderiert.

Als Benedikt Stadlbauer in der BR-Daily-Soap "Dahoam is Dahoam" ist Andreas Geiss aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken und seit 2007 ein täglicher Gast in bayerischen Wohnzimmern.

Während der gemeinsamen Tour erzählt der Schauspieler, warum er in New York zur Welt kam, von seiner Kindheit in der Oberpfalz und an der Côte D'Azur und von seinen verschlungenen Pfaden hin zur Schauspielerei. Leicht hat er sich nicht getan nach der frühen Trennung seiner Eltern, als kleiner Bub in Südfrankreich, als Crêpes-Verkäufer in Los Angeles und als unbekannter Schauspieler, der erst sehr spät den Erfolg und die Anerkennung erfahren hat, die er sich immer erträumt hatte.