Zum 25. Todestag Bob-Ross-Nacht und Bob-Ross-Tag in ARD-alpha

Seine üppige Lockenmähne und seine beruhigend sanfte Stimme machten ihn unverwechselbar: Der US-Maler Bob Ross ist Kult. Anlässlich seines 25. Todestages am 4. Juli erinnert ARD-alpha an den sympathischen, 1995 mit nur 52 Jahren gestorbenen Künstler – mit einer "großen Bob-Ross-Nacht" am Freitag, 3. Juli 2020, ab 23.45 Uhr und einem "großen Bob-Ross-Tag" am Samstag, 4. Juli 2020, ab 8.15 Uhr. Über insgesamt 36 Stunden verteilt ist ein Potpourri ausgewählter Folgen seiner Malkurse "The Joy of Painting" zu sehen. Nach Ausstrahlung sind sie jeweils sieben Tage in der BR Mediathek verfügbar.

Freude am Malen, nicht mehr und nicht weniger wollte der 1942 in Florida geborene Sohn eines Schreiners und ehemalige Berufssoldat der US Air Force dem Fernsehpublikum mit seinen halbstündigen Malkursen vermitteln. Zeigen, dass jeder künstlerisch kreativ sein und sich eine eigene Welt erschaffen kann: eine Welt voller "happy little clouds", "happy little mountains" und "happy little trees".

Bob Ross' Botschaft: Jede und jeder kann kreativ sein

Eine Welt voller Lebensfreude, in der es, so der Maler, "keine Fehler, sondern nur glückliche Zufälle" gibt: "Wenn uns etwas nicht gefällt, malen wir einfach einen kleinen fröhlichen Baum drüber." Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Nichts ist unmöglich, alles ist erreichbar, wenn man nur an sich glaubt. Diese Botschaft fasziniert bis heute.

Seit Bob Ross als Soldat in Alaska war, wurden Landschaften sein Thema – idyllisch, stimmungsvoll, mitunter kitschig. Inspiriert von Do-it-yourself-Methoden seines Lehrers und Mentors William "Bill" Alexander, hatte er dafür eine eigene Technik entwickelt: eine spezielle Form der Nass-in-Nass-Malerei, bei der in die noch feuchte Farbe hineingemalt wird.

Weltweite Ikone der Popkultur

Nach seinem Ausscheiden aus dem Militärdienst 1981 reiste Ross quer durch die USA, um diese Malweise vorzustellen. 1983 produzierte er seine ersten Fernsehmalkurse, die ein florierendes Unternehmen begründeten und ihn weltweit zu einer Ikone der Popkultur werden ließen. Durch seine Sendungen ist Bob Ross unsterblich geworden.

Bob Ross und BR-/ARD-Alpha - seit 2001 eine erfolgreiche Kombination

Von den insgesamt 31 Staffeln mit 403 Folgen wurden seit 2001 auf BR- bzw. ARD-alpha 17 Staffeln mit 221 Folgen ausgestrahlt – und das immer wieder. Allein die erste im Programm gezeigte Staffel von "Bob Ross – The Joy of Painting" lief bis heute 46-mal.

"Nicht nur die Maltechnik, auch die sanfte Stimme des Malers, die Geräusche des Pinsels und das Kratzen des Spachtels auf der Leinwand tragen zu diesem Erfolg bei. Sie bauen Stress ab und beruhigen. Das ist bestes Slow-TV." Andreas Bönte, Programmbereichsleiter BR Fernsehen, ARD-alpha, 3sat

Die Malkurse haben dazu beigetragen, den Bildungskanal bundesweit bekannt zu machen – und umgekehrt. Längst gehört "Bob Ross – The Joy of Painting" neben der "Space Night" und "alpha-centauri" zu den wichtigsten und beliebtesten Marken von ARD-alpha.