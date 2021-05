Bayern 2 WORTSPIELE-Preis 2021 geht an Julia Rothenburg

Julia Rothenburg ist zum Abschluss des Literatur-Festivals "WORTSPIELE 21" am Freitagabend, 21. Mai 2021, in München für einen Auszug aus ihrem Roman "Mond über Beton" mit dem Bayern 2-WORTSPIELE-Preis 2021 ausgezeichnet worden. Die Kultur- und Informationswelle des Bayerischen Rundfunks vergab den Literaturpreis in diesem Jahr zum 18. Mal. Die besten Festival-Texte, ein Gespräch mit der Preisträgerin und die Lesung des preisgekrönten Textes sind am Sonntag, 23. Mai 2021, 14.30 Uhr, in "radioTexte – Das offene Buch" auf Bayern 2 zu hören und bei BR Podcast für 12 Monate verfügbar.