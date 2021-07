1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland Gemeinsamer Volontariats-Workshop von BLM und BR

"Es ist so wichtig, den journalistischen Nachwuchs so früh wie möglich auf die Verantwortung hinzuweisen, die die Journalistinnen und Journalisten der Zukunft haben werden. Wir freuen uns, wenn wir mit der BLM dieses so wichtige Anliegen gemeinsam umsetzen können. Qualitätsmedien sind in einer Zeit von Filterblasen und Fake News wichtiger denn je. Der Empörungswellen und Halbwahrheiten in den sozialen Netzwerken müssen wir professionelles journalistisches Handwerk entgegensetzen – und das können wir noch besser mit vereinten Kräften."