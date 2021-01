Sandra Bouscarrut moderiert BR-Heimatmagazin Das neue Gesicht bei "Wir in Bayern"

Ab dem 11. Januar 2021 steht sie im "Wir in Bayern"-Wohnzimmer

Die Neuaufstellung des "Wir in Bayern"-Teams war nötig geworden, weil für die langjährige WiB-Moderatorin Sabine Sauer im Dezember die Rente begonnen hatte. Das beliebte BR-Gesicht hatte mit ihrer Persönlichkeit gut 17 Jahre das Heimatmagazin geprägt. "Ihre Nachfolge ist eine echte Herausforderung", erklärt Bouscarrut: "Sabine Sauer hat so einen großen Namen und ist seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter des BR. In diese Fußstapfen kann ich gar nicht treten. Das ist nicht möglich und das will ich auch nicht." Stattdessen liegt der gebürtigen Chiemgauerin, die seit 2012 hinter den Kulissen für das BR Fernsehen und den Hörfunk tätig ist, daran, ihre eigene Persönlichkeit einzubringen: "Ich kann bei 'Wir in Bayern' ich selbst sein. Das gefällt mir. Ich stecke als Moderatorin in keinem so festen Korsett."