Vom BR im Ersten Prämierter Debüt-Kinofilm "Windstill" als TV-Erstausstrahlung

Drehbuch und Regie: Nancy Camaldo Darstellende: Giulia Goldammer, Thomas Schubert, Barbara Krzoska, Anselm Bresgott, Timo Jakobs, Timocin Ziegler, Anna Platen, Katarina Klaffs, Fabian Wittkowski, Konstantin Rommelfangen u. a. Redaktion: Natalie Lambsdorff (BR) Produktion: Elfenholz Film (Produzentinnen: Natalie Hölzel, Sandra Hölzel) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Fernsehen und Film München

Hochsommer in Deutschland. Es herrscht lähmende Hitze. Lara (Giulia Goldhammer), kümmert sich um ihre einjährige Tochter Olivia, während ihr Freund Jacob (Thomas Schubert) seinem stressigen Job als Koch nachgeht. Er ist genervt von seiner Arbeit und Lara überfordert mit ihren Aufgaben als Mutter. Jacob sucht vergeblich nach Anerkennung von seinem Chef und flüchtet sich in eine Affäre. Lara fühlt sich mit dem Kind allein gelassen und hat die Nase voll. Ohne ein Wort lässt sie das Baby bei Jacob zurück und bricht zu ihrer Schwester Ida (Barbara Krzoska) in ihre Heimat Südtirol auf. Ida kümmert sich zusammen mit ihrer Aushilfe, dem jungen, unbeschwerten Rafael, rund um die Uhr um den Bauernhof der verstorbenen Eltern. Lara bringt Idas Alltag gehörig durcheinander, sodass die grundverschiedenen Schwestern immer wieder aneinandergeraten. Währenddessen muss der ratlose Jacob mit der neuen Situation fertig werden. Er beschließt, Lara in Südtirol zur Rede zu stellen. Auch Ida hat mit Neuigkeiten zu kämpfen, die sie an ihre Grenzen bringen.