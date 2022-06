VGF-Nachwuchspreis BR-Koproduktion "Windstill" gewinnt renommierten VGF-Nachwuchspreis

Eine überforderte junge Mutter (Giulia Goldammer, links) und ihre einsame Schwester (Barbara Krzoska, rechts) sind in ihrer alltäglichen Routine und in gesellschaftlichen Konventionen gefangen – bis eine aus ihrer Rolle ausbricht und alles auf den Kopf stellt.

Der Preis der VGF wird seit 1994 jährlich für den besten Nachwuchsfilm an Produzentinnen und Produzenten vergeben. In den vergangenen Jahren haben u.a. die BR-Koproduktionen "Limbo", "Alles ist gut", "Einmal bitte alles" und "Die Reise mit Vater" den Preis erhalten. In diesem Jahr findet die Verleihung im Rahmen der Veranstaltung zum vierzigjährigen Bestehen der Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken mbH statt.

Inhalt "Windstill"

Hochsommer in Deutschland. Es herrscht lähmende Hitze. Lara (Giulia Goldammer), kümmert sich um ihre einjährige Tochter Olivia, während ihr Freund Jacob (Thomas Schubert) seinem stressigen Job als Koch nachgeht. Er ist genervt von seiner Arbeit und Lara überfordert mit ihren Aufgaben als Mutter. Jacob sucht vergeblich nach Anerkennung von seinem Chef und flüchtet sich in eine Affäre. Lara fühlt sich mit dem Kind allein gelassen und hat die Nase voll. Ohne ein Wort lässt sie das Baby bei Jacob zurück und bricht zu ihrer Schwester Ida (Barbara Krzoska) in ihre Heimat Südtirol auf. Ida kümmert sich zusammen mit ihrer Aushilfe, dem jungen, unbeschwerten Rafael (Anselm Bresgott) rund um die Uhr um den Bauernhof der verstorbenen Eltern. Lara bringt Idas Alltag gehörig durcheinander, sodass die grundverschiedenen Schwestern immer wieder aneinandergeraten. Währenddessen muss der ratlose Jacob mit der neuen Situation fertig werden. Er beschließt, Lara in Südtirol zur Rede zu stellen. Auch Ida hat mit Neuigkeiten zu kämpfen, die sie an ihre Grenzen bringen.