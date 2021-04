Entscheidung im BR-Rundfunkrat Werner Reuß als Leiter des Programmbereichs "Wissen und Bildung" wiederberufen

Der BR-Rundfunkrat hat Werner Reuß (57) als Leiter des BR-Programmbereichs "Wissen und Bildung" wiederberufen. Seine neue Amtszeit beginnt am 1. August 2021 und ist bis 31. Juli 2026 terminiert. Die Befassung fand per digitaler Schaltkonferenz in der Rundfunkratssitzung am 16. April 2021 statt und wurde in einem nun abgeschlossenen schriftlichen Verfahren bestätigt.