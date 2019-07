Challenge Roth Der Ausnahme-Triathlon erstmals in voller Länge live im BR

Am Sonntag, 7. Juli 2019, steht Mittelfranken wieder im Zeichen des Challenge Roth – einem der weltgrößten Triathlon-Events über die Langdistanz. Rund 3.400 Einzelstarter und 650 Staffeln aus aller Welt sowie mehr als 250.000 Zuschauer werden erwartet. Rekordverdächtig ist in diesem Jahr auch die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks: Erstmals öffnet das BR Fernsehen sein Programm großflächig für das fränkische Ausnahme-Sportspektakel und überträgt zwischen 6.15 Uhr und 15.30 Uhr mehr als acht Stunden live.

Auch Hörfunk und Online-Kanäle berichten ausgiebig über das Geschehen im Landkreis Roth. Das BR-Studio Franken und auch BAYERN 3 schicken eigene Staffeln ins Rennen. Die BAYERN 3 Moderatoren und DJs machen aus dem ganzen Wochenende eine Triathlon-Party.

Premiere für XXL-Übertragung im BR Fernsehen

Mit der nahezu durchgängigen Live-Übertragung geht erstmals auch das BR Fernsehen beim Challenge Roth auf die Langdistanz und bietet allen Sportfans die Möglichkeit, beim fränkischen Triathlon der Superlative hautnah dabei zu sein. Von 6.15 Uhr bis 11.00 Uhr und von 12.00 bis 15.30 Uhr werden die Moderatoren Julia Büchler und Markus Othmer sowie die Kommentatoren Thomas Klinger und Tobias Barnerssoi den Wettkampf über acht Stunden lang im Fernsehen begleiten – sowie zusätzlich und ohne jede Unterbrechung online auf BRsport.de.

Zu bewältigen sind 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren plus ein Marathon. Für ein hochkarätiges internationales Starterfeld ist auch diesmal gesorgt – bei den Männern haben sich allein sechs der Top Ten der letztjährigen WM in Hawaii angekündigt. Besonders interessant werden dürfte auch das Duell der beiden Deutschen Andreas Dreitz (Zweiter in Roth 2018) und Andreas Böcherer, der sein Roth-Debüt gibt. Bei den Frauen wird es spannend, ob die aktuelle Hawaii-Zweite Lucy Charles aus Großbritannien an die legendäre Weltrekordzeit von 8:18:13 Stunden herankommt, die 2011 in Roth aufgestellt wurde.

Regelmäßige Live-Einblendungen im Radio

Im Radio gibt es regelmäßige Live-Einblendungen bei B5 aktuell. BAYERN 3, der Medienpartner des Challenge Triathlon Roth, berichtet das ganze Wochenende regelmäßig über den legendären Wettkampf und die Stimmung entlang der Strecke.

Bereits in der Woche vor dem Startschuss ist im BR eine breite Vorberichterstattung auf allen Kanälen geplant – im BR Fernsehen zum Beispiel in der „Abendschau“, in der „Frankenschau aktuell“ und im Sportblock der „Rundschau“, im Hörfunk etwa in der Sendung „Mittags in Franken“ auf Bayern 1 sowie Online. Ein Höhepunkt im BR Fernsehen ist eine „Abendschau“ live aus Roth am Freitag, 5. Juli 2019, mit Berichten über die letzten Vorbereitungen und Interviews mit Top-Startern. BAYERN 3 ist mit der Sendung „Mensch, Bayern!“ die ganze Woche im Landkreis Roth unterwegs und sucht die Geschichten „hinter der Ziellinie“.

BR-Studio Franken mit eigener Staffel

Das BR-Studio Franken ist weitestgehend für die umfangreiche Berichterstattung aus Roth verantwortlich und schickt auch wieder eine eigene Triathlon-Staffel ins Rennen. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren geht auch heuer ein rein weibliches Trio an den Start: Daniela Wolz, 26, aus Nürnberg (Schwimmen), Birgit Zwack, 33, aus Abenberg (Radfahren) und Carina-Sophie Kienle, 32, aus Erlangen (Marathon).

BAYERN 3 mit großem Party- und Unterhaltungsprogramm

Als Medienpartner des Triathlon Challenge Roth sorgt BAYERN 3 vor Ort am gesamten Wochenende mit einem großen Unterhaltungsprogramm für Stimmung. Am Freitag, 5. Juli, ab 19.30 Uhr steigt auf dem Rother Marktplatz die große Triathlon-Party mit der BAYERN 3 Band, ab 23.00 Uhr übernimmt BAYERN 3 DJ Tonic. Dazu interviewt BAYERN 3 Sportreporter Bernd-Uwe Gutknecht auf der Bühne die Triathlon-Stars, Bürgermeister und Veranstalter.

Am Samstagabend ab 19.30 Uhr wird in Heideck mit der Triathlon-Countdown-Party auf das Großereignis eingestimmt. An den Turntables: BAYERN 3 DJ Tonic.

Gemeinsames Anfeuern am Wettkampftag

Am Wettkampf-Sonntag, 7. Juli, stehen die BAYERN 3 Moderatoren schon ab 6.30 Uhr beim Schwimmstart am Main-Donau-Kanal bei Hilpoltstein und feuern gemeinsam mit 30.000 Fans die Triathleten an. Ab 8.00 Uhr stehen die BAYERN 3 Sportreporter André Siems und Bernd-Uwe Gutknecht an der Radstrecke am legendären Solarer Berg bereit, um die Sportler lautstark zu empfangen – ein echtes Gänsehaut-Erlebnis für Athleten und Fans, die eine enge Gasse bilden und den Fahrern so nah wie nie kommen. Ab 14.00 Uhr werden Sieger und Finisher in der Ziel-Arena von Roth von den BAYERN 3 Moderatoren und vielen Tausend Fans empfangen und bejubelt, bis gegen 23.00 Uhr die letzten Läufer ins Ziel kommen. Danach steigt die Finishline-Party mit Feuerwerk und großen Emotionen.

Auch BAYERN 3 ist 2019 wieder mit einer eigenen Mitarbeiter-Staffel am Triathlon-Start: Theresa Greim (BAYERN 3 Nachrichten) schwimmt die 3,8 km, Michaela Fischer (BAYERN 3 Programmgestaltung) radelt 180 km und Verena Dürnholzner (BAYERN 3 Marketing) läuft die abschließenden Marathondistanz von 42,195 km.

Auswahl der BR-Programmhöhepunkte zum Triathlon Challenge Roth:

Im BR Fernsehen und Online:

Freitag, 5. Juli 2019

17.30 Uhr: Abendschau, Live-Berichterstattung von den Vorbereitungen zum Triathlon Challenge



Sonntag, 7. Juli 2019 (Wettkampftag)

6.15 bis 11.00 Uhr / 12.00 bis 15.30 Uhr Blickpunkt Sport: Live-Übertragung vom Triathlon, parallel und ohne Unterbrechung auf BRsport.de



17.45 Uhr: Frankenschau am Sonntag, Live-Schalten ins Stadion

18.30 Uhr: Rundschau, Berichterstattung im Sportblock



Montag, 8. Juli 2019

17.30 Uhr: Abendschau, Frankenschau aktuell, Nachberichterstattung



Ein Online-Dossier des BR-Studios Franken bietet ebenfalls laufend aktuelle Informationen und Berichte.



Storys und Fotos der BAYERN 3 Staffel im BAYERN 3 Instagram-Channel und auf bayern3.de

Im BR-Hörfunk:

Montag, 1.7. bis Donnerstag 7.7.

täglich 19.00 bis 21.00 Uhr, BAYERN 3, Mensch, Bayern!: Andi Christl berichtet vor dem Triathlon-Wochenende aus Roth und Umgebung und stellt Athleten, Helfer und Organisatoren vor.



Freitag, 5. Juli 2019

ab 12.05 Uhr, Bayern 1: Mittags in Franken, Vorberichterstattung

12.00-13.00 Uhr, BAYERN 3 Update: Die Story der Rother Triathlon-Familie Walchshöfer

ab 18.00 Uhr, BAYERN 3, Berichte von der „Pasta-Party“ der Athleten



Samstag, 6. Juli 2019

ab 5.00 Uhr, BAYERN 3, Stimmungsberichte von der Triathlon-Auftaktparty in Roth



ab 16.00 Uhr, BAYERN 3, Interview mit der BAYERN 3 Staffel



Sonntag, 7. Juli 2019 (Wettkampftag)

B5 aktuell: Berichte in den Nachrichten und regelmäßige Live-Einblendungen

BAYERN 3: ganztags Berichte von den Highlights entlang der Strecke und aus dem Zielbereich



Montag, 8. Juli 2019

ab 5.00 Uhr, BAYERN 3, Sebastian Winkler und die Frühaufdreher, Nachberichte vom Triathlon-Wochenende

12.05 Uhr, Bayern 1: Mittags in Franken, Nachberichterstattung