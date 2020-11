Zum Tod von Gernot Roll Dokumentarfilm "Gernot Roll – Der König der Neugierde"

Gernot Roll war einer der bedeutendsten Kameramänner des deutschen Films, führte auch Regie und gehörte 2003 zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie. Anlässlich seines Todes am 12. November hat das BR Fernsehen das Programm geändert und zeigt den 2020 entstandenen Dokumentarfilm "Gernot Roll – Der König der Neugierde" in Erstausstrahlung am 18. November 2020. Rolls ehemaliger Assistent Michael Praun erzählt in dem persönlichen Porträt von einer Ausnahmekarriere im deutschen Film.

Ausführliche Würdigungen und Nachrufe liefen in den Programmen des Bayerischen Rundfunks – es berichteten u.a. Bayern 2, B5 aktuell, BR24 und die Abendschau. Auch kinokino blickt in seiner Ausgabe am Mittwoch, 18. November, 00.15 Uhr (vorab ab 17. November in der BR Mediathek) auf das Werk von Gernot Roll.

Zum Inhalt

"Dass ich nichts Anderes gelernt habe, außer das Filmemachen, das ist das Drama, das ist mir irgendwann bewusst geworden. Dass man das bis ins hohe Alter machen kann, das kann doch nicht sein", so Gernot Roll in "Der König der Neugierde" – und straft sich dann doch selber Lügen.

Ganze 67 Jahre hat er im Filmgeschäft verbracht. Mit gerade einmal 14 Jahren begann er 1953 eine Ausbildung zum Kameramann in den DEFA-Studios in Babelsberg. 1960 siedelte Gernot Roll aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland über und arbeitete für die Bavaria Film in München. Meisterwerke des deutschen Films wie die vielfach ausgezeichnete "Heimat"-Reihe des Regisseurs Edgar Reitz zählen ebenso zu seinem eindrucksvollen Oeuvre wie seine Bildgestaltung des deutschen Oscar-Gewinners "Nirgendwo in Afrika" (2001) von Caroline Link. Mit der für das Kino produzierten Thomas Mann-Adaption "Buddenbrooks" (2007) und dem Fernseh-Dreiteiler "Die Manns – Ein Jahrhundertroman" (2001), beide in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden, erwies sich Roll als Spezialist für Literaturverfilmungen und Filmbiografien.

"Gernot Roll – Der König der Neugierde" beleuchtet die wichtigsten Stationen im Werk des vielseitigen Künstlers, der auch als Regisseur von Filmen wie "Der Räuber Hotzenplotz" (2006) Kinoerfolge feierte. Enge Wegbegleiter wie Heinrich Breloer und Edgar Reitz kommen dabei genauso zu Wort wie Caroline Link und der 2019 verstorbene Joseph Vilsmaier. Als fast schon telepathisch beschreibt beispielsweise Edgar Reitz die Zusammenarbeit mit Roll: "Man guckt sich an, man stammelt irgendwas vor sich hin, der andere hat’s sofort begriffen, worum’s geht".

2014 wurde Gernot Roll mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Filmpreises ausgezeichnet. Er starb am 12. November 2020 im Alter von 81 Jahren.

Filminfos zu "Gernot Roll – Der König der Neugierde" Regie und Kamera: Michael Praun und Sascha Mieke

Redaktion: Carlos Gerstenhauer und Florian Kummert, BR

Ausführliche Würdigungen und Nachrufe aus den Programmen des Bayerischen Rundfunks finden Sie hier und hier.

Ein Gespräch mit Regisseur Edgar Reitz anlässlich des Todes von Gernot Roll hat die Bayern 2 kulturWelt am 13. November 2020 geführt.