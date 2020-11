Einer aus dem schwarz-weißen Lager: Zum Tod von Gernot Roll

"Making of Heimat" heißt ein Dokumentarfilm, in dem man Gernot Roll bei der Arbeit zusehen kann. Zu seinen wichtigsten Werken zählen die Filmreihen "Heimat – Eine deutsche Chronik" und "Die zweite Heimat – Chronik einer Jugend" von Edgar Reitz. Zusammen mit dem Regisseur ersetzte Gernot Roll dort das Wort "Kameramann" durch den Begriff "Bildgestalter". So steht es auch im Abspann der Filme, vollkommen zurecht.

Es lohnt sich, die Aufnahmen noch einmal an sich vorüberziehen zu lassen. Man sieht sofort, wie präzise und atmosphärisch dicht Roll die Szenen über das Leben im fiktiven Hunsrück-Dorf Schabbach von 1919 bis heute komponiert hat. Wie stimmungsvoll er auch die schwarz-weiß Passagen umsetzte. Völlig zutreffend bemerkte er in einem Interview: "Ich glaube, in Deutschland gibt's keinen, der so viele Schwarzweißfilme gemacht hat wie ich. Ich stamme doch aus dem schwarz-weiß Lager – ohne dass ich ein besonderer Fan von Schwarz-Weiß bin. Das kann ich genauso akzeptieren wie einen gut fotografierten Farbfilm."

Inszenierungen mit Kerzenlicht

Der 1939 in Dresden geborene Gernot Roll absolvierte seine Ausbildung in den DEFA Studios in Babelsberg, von 1953 bis 1956. Ein Jahr vor dem Mauerbau siedelte er aus der DDR in die Bundesrepublik Deutschland über und ging 1961 zur Bavaria Film nach München. Dort arbeitete er an über 100 Produktionen mit, darunter auch viele große Fernsehserien. Bei Kinofilmen wie Sönke Wortmanns Komödie "Der bewegte Mann" stand Roll ebenso hinter der Kamera wie bei Caroline Links "Jenseits der Stille" oder bei Helmut Dietls "Rossini".

Ungemein fließend wirkt dort seine Kamera und das Licht ist außergewöhnlich. Bis zu 900 Kerzen wurden für manche Szenen angezündet – seit Mitte der 70er Jahre habe er immer wieder mit Kerzenlicht herumexperimentiert: "Ich habe dann 1977 den ersten großen Film mit viel Kerzenlicht gemacht: die "Wallenstein"-Verfilmung. Ohne dass wir uns nur auf das Kerzenlicht verlassen haben, weil das langweilig ist. Es macht keine schönen Bilder, das ist nur so zum Filmen. Man muss künstliches Licht dazu addieren, um ein Kerzenlicht selbst zur künstlerischen Aussage zu bekommen."