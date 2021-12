Thementag im BR "Gemeinsam gegen Corona" – Fragen zur Impfung

Denn noch immer haben viele Menschen Angst vor der Impfung und einer möglichen Impfpflicht gegen Corona. Und angesichts der bald erwarteten Freigabe der Impfung für Kinder ab fünf Jahren stellen sich Eltern die Frage: Soll ich mein Kind impfen lassen? Bereits am Morgen des 8. Dezember gibt es Fragen und Antworten zum Thema Impfen in den Hörfunkwellen BAYERN 1, Bayern 2, BAYERN 3 und BR24 sowie in den Social-Media-Kanälen des BR. Um 10.00 Uhr startet die dreistündige Call-In-Sondersendung "Bayern 2 extra": Hier können Hörerinnen und Hörer nicht nur Fragen an Experten stellen, sondern auch live ihre Meinung sagen. Die Telefone sind von 9 bis 13 Uhr geschaltet, anrufen kann man unter 0800 - 94 95 95 5.