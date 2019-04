BMW Open 2019 Weltklasse-Tennis aus München live im BR

Auch in diesem Jahr dürfen sich Tennisfans beim ATP-Sandplatzklassiker in München auf etliche Weltklasse-Spieler freuen: allen voran die aktuelle Nr. 3 der Welt, der deutsche Titelverteidiger Alexander Zverev. Der Bayerische Rundfunk ist auf allen Kanälen dabei: Ab Montag, 29. April, gibt es das jeweilige Top-Spiel des Tages im Livestream unter www.BRsport.de, vom Viertelfinale am 3. Mai an überträgt das BR Fernsehen täglich live. Darüber hinaus berichtet der BR das gesamte Turnier über im Fernsehen, im Hörfunk sowie Online umfassend und aktuell über das Geschehen.