Hannes Ringlstetter kommt mit "Club 1" ins Erste BR erweitert den "TALK am Dienstag" um ein neues Format

Der Bayerische Rundfunk wird den Sendeplatz "TALK am Dienstag" im Ersten (jeweils 22.45 Uhr) um ein neues Format bereichern. Neben "3nach9" (Radio Bremen), der "NDR Talkshow" (NDR), dem "Kölner Treff (WDR)", "Hier spricht Berlin" (rbb) und dem "Nachtcafé" (SWR) steuert der BR ab Oktober 2020 die Sendung "Club 1" mit dem bayerischen Entertainer und Musiker Hannes Ringlstetter bei. Die ersten Folgen sind für den 6. und 27. Oktober 2020 geplant. Die Gäste der ersten Sendung? Eine große Überraschung für alle!

Hannes Ringlstetter, der bereits seit 2016 die erfolgreiche Personality-Show "Ringlstetter" im BR Fernsehen moderiert, lässt sich in dem neuen Format für Das Erste überraschen. In seiner Talkshow "Club 1" wissen nur die Redaktion und Sidekick Caro Matzko, welche Gäste geladen sind. Ob Prominente oder spannende Persönlichkeiten aus Kultur, Gesellschaft, Sport oder Wissenschaft: Alle lassen sich auf das Abenteuer ein. Aber weil man auf Partys eine Begleitung mitbringen darf, lädt Hannes Ringlstetter immer einen musikalischen Gast selbst ein, ihn durch die Show zu begleiten und die Talk-Runde mit Musik zu bereichern. Ohne Drehbuch und Fragenkatalog wird das Talkformat neu definiert und die Zuschauer dürfen sich auf 90 außergewöhnliche TV-Minuten freuen.

"Ich freue mich auf echte Überraschungen, auf unterschiedliche Menschen, die sich bei mir im 'Club 1' entspannt begegnen dürfen und sich darauf unvoreingenommen einlassen. Auf spontanen Spaß, angemessenen Tiefgang, mal ein Lied und vor allem große Empathie. Und auf Caro, die ohne mein Wissen spannende Gäste einlädt. Das wird richtig gut." Hannes Ringlstetter, Moderator

Hannes Ringlstetter ist dem bundesweiten Publikum auch durch seine Rolle des Yazid in der Erfolgsserie "Hubert und Staller" bzw. "Hubert ohne Staller" bekannt. Caro Matzko, die auch in der Personality-Show "Ringlstetter" im BR Fernsehen als Sidekick fungiert, ist Journalistin sowie Moderatorin in Hörfunk und Fernsehen (u. a. "Planet Wissen").

Sendetermine 2020: Dienstag, 6. Oktober 2020, 22.45 Uhr im Ersten



Dienstag, 27. Oktober 2020, 22.45 Uhr im Ersten

"Club 1" wird von der Produktionsfirma Superfilm (David Schalko und John Lüftner) produziert und in den Studios der Plaza Media in Ismaning aufgezeichnet.