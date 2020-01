Steckbrief des Jahres 2019 "Musik für Bayern" präsentiert die Gewinner

Die Sendereihe "Musik für Bayern“ auf Bayern 2 stellt in einem "Steckbrief des Monats" regelmäßig Entdeckungen aus der bayerischen Musikszene vor. Die besten drei Bands des Jahres 2019 wurden nun von Hörerinnen und Hörern in einem Online-Voting gekürt, der Sieger – die Band "Oporto" aus Franken – gewinnt eine professionelle Musikproduktion im Bayerischen Rundfunk. Die drei Bestplatzierten Ensembles stehen am Samstag, den 1. Februar 2020, um 19.00 Uhr im "Zentrum" in Bayreuth auf der Bühne, Bayern 2 sendet am Sonntag, 2. Februar, um 19.30 Uhr einen Mitschnitt.