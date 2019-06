BAYERN 1 Sommerfestival 2019 in Bad Bocklet

BAYERN 1 feiert sein Lieblingsjahrzehnt – die bunten 80er-Jahre – mit einer großen Party: Am Samstag, 29. Juni 2019, steigt das BAYERN 1 Sommerfestival im unterfränkischen Bad Bocklet. Live on stage erleben die Fans Kim Wilde, Alphaville und die BAYERN 1 Band. Der Eintritt ist frei. Gastgeber des Musik-Events im Kurpark Bad Bocklet sind die BAYERN 1 Moderatoren Marcus Fahn und Ulla Müller.

Die 80er – ein unvergessliches Jahrzehnt

Die 80er waren bunt, schrill, fantasievoll, unbekümmert und voller unbegrenzter Möglichkeiten. Die Songs, die damals "in" waren, gehören nach wie vor zu Bayerns Lieblingsmusik: Madonna, Depeche Mode und Bryan Adams haben die Tanzflächen gefüllt und werden es nun wieder tun. Denn Bayerns Lieblingsradio präsentiert das BAYERN 1 Sommerfestival am 29. Juni in Bad Bocklet und feiert die 80er mit jeder Menge Stars und tollen Aktionen.

Bereits am Freitag, 28. Juni, gibt es auf der Bühne im Kurpark als Warm-up ein Autokino mit einem der größten Filmklassikern aus den 80ern: "Dirty Dancing". Am Samstag präsentiert BAYERN 1 dann auf der Hauptbühne die Musik der 80er live und in Farbe. Kim Wilde und die Band Alphaville werden das Publikum mit ihrem Synthie-Pop-Sound begeistern. Und auch die BAYERN 1 Band wird sich ganz dem Kultsound der 80er verschreiben.

Food-Area und Attraktionen für Kinder

Örtliche Vereine und Food-Trucks werden in einer Food-Area für das passende Essen im Stil der 80er-Jahre sorgen, das man unter anderem in einem Biergarten genießen kann. Außerdem gibt es Fotoaktionen und Spiel und Spaß für Kinder. Auf einer kleinen Bühne am Biergarten wird BAYERN 1 Moderatorin Ulla Müller mit Besuchern das beliebte Musikrätsel "Die sechs Richtigen" spielen.

Mehr Infos unter: bayern1/sommerfestival