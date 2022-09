BR Fernsehen Eva Nußhart neue Moderatorin bei "Schwaben & Altbayern"

"Wenn ich an Bayern denke, empfinde ich pure Dankbarkeit, an so einem wunderbaren Fleck auf der Welt geboren zu sein. Das Schönste an meiner Heimat ist für mich, dass ich auf nichts verzichten muss. Ich kann auf hohe Gipfel wandern und in türkisblauen Seen baden. Die Gemütlichkeit genießen und immer wieder neue Abenteuer erleben. Bayern ist für mich die perfekte Mischung aus lebendigen Traditionen und modernen Zukunftsideen."