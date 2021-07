Bayerischer Rundfunk BR-Jahresabschluss 2020 vom Rundfunkrat genehmigt

"Der BR hat die besonderen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen eines Pandemie-Jahres gemeistert und alles in allem 2020 solide abgeschlossen. Gerade in dieser Krisenzeit hat sich der unschätzbare Wert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gezeigt mit seinem reichen Angebot an aktuellen Informationen, Hintergrundberichterstattung im Linearen und Digitalen, mit seinen Bildungsangeboten sowie den Unterstützungsleistungen für die Kulturschaffenden. Nicht zuletzt hat der BR gerade in diesen schwierigen Zeiten auch mit seinem breiten Unterhaltungsangebot dem Publikum ein wenig Ablenkung verschafft."