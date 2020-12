BR-Rundfunkrat Wirtschaftsplan 2021 genehmigt

"Dem Wirtschaftsplan 2021 liegt der von der KEF für die Erfüllung des Rundfunkauftrags ermittelte Finanzbedarf zugrunde, der den Ländern zur Beschlussfassung in den Landesregierungen und Parlamenten vorgelegt wurde. Der Rundfunkrat des BR hat trotz des Fehlens der Zustimmung zur Beitragserhöhung in Sachsen-Anhalt dem vorgelegten Wirtschaftsplan 2021 zugestimmt in der Überzeugung, dass die verfassungsrechtliche Bewertung des Intendanten des Bayerischen Rundfunks, die in der beim Bundesverfassungsgericht eingereichten Klage Ausdruck findet, absolut zutreffend ist. Daher wäre es zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu verantworten, vor der Entscheidung des Verfassungsgerichts massive Einschnitte ins Programm in Kauf zu nehmen."