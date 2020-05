Personality-Show Fußballstadion wird nach Hannes Ringlstetter benannt

Viktoria Rebensburg verbrachte ihre Kindheit mit ihren zwei Geschwistern im oberbayerischen Kreuth am Tegernsee und stand bereits im Alter von drei Jahren am heimischen Hirschberg auf den Skiern. Schon als Schülerin hatte sie ihren ganz eigenen Fahrstil, durch den sie heute einen der schnellsten Riesenslalomschwünge im alpinen Skizirkus fährt. Mit 15 Jahren wurde sie in den C-Kader des Deutschen Skiverbands aufgenommen und überzeugte schon in den ersten FIS-Rennen des internationalen Ski-Verbands. Bei der Deutschen Meisterschaft 2006 gewann sie mit gerade einmal 16 Jahren den Super-G. Es folgten u. a. dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze in der Junioren-WM, 16 Weltcup-Siege, zweimal 2. Platz in der WM und olympisches Gold 2010 und Bronze 2014. Die gebürtige Tegernseerin spielt Fußball und Golf und liebt es, für Familie und Freunde zu kochen. Dann gibt es Pasta in allen Variationen. Mit ihrem Projekt "Fit & Aktiv" engagiert sie sich seit 2017 für Kinder und Jugendliche. Mit ihrer mobilen Erlebniswelt lädt sie zu sportlichem Training und gesunder Ernährung ein. Hier hat sie bestimmt auch den einen oder anderen Tipp für Hannes Ringlstetter.



Fredl Fesl wuchs im niederbayerischen Grafenau auf und gilt als Begründer des Bayerischen Musikkabaretts. Doch bevor er sich ganz der Musik widmete, wurde er zunächst zweifacher oberbayerischer Juniorenmeister im Gewichtheben. Dann versuchte er sich als Kunstschmied, Bierfahrer, Landschaftsgärtner, Schreiner und Requisiteur beim Film. Eigenen Aussagen zufolge begann seine Karriere als Musiker damit, dass er damals in den Münchner Kleinkunstbühnen durch das Mitbringen seiner Gitarre keinen Eintritt bezahlen musste – er gab sich immer als der auftretende Musiker aus. Bis er eines Abends wirklich ran musste, weil die angekündigte Band ausfiel. Er kam, sang und begeisterte! Dies war der Grundstein seiner Liedermacher-Karriere mit bayerischem Kult-Status. Es folgte eine eigene Kabarettshow: "Fredl und seine Gäste" und unzählige "bayerische und melankomische Lieder", wie z. B. "Der edle Rittersepp", "Der Anlassjodler", "das Taxilied" oder "das Fußballied". Auch in der Kultserie "Meister Eder und sein Pumuckl" hatte der Vater von zwei Töchtern eine musikalische Gastrolle. Der heute 72-Jährige, von den Kritikern liebevoll "der Bajubarde" genannt, spielt neben Gitarre auch Tuba, Trompete, Althorn und Klavier und fährt seinen eigenen Bagger. 2006 beendete er die Bühnentätigkeit aufgrund seiner Parkinsonerkrankung und lebt heute mit seiner zweiten Frau Monika in Niederbayern. Hier hat ihn Hannes Ringlstetter besucht und mit ihm über sein Leben geplaudert.