BR Fernsehen Sommerpause vorbei: Ringlstetter ist zurück

Ringlstetter ist zurück auf dem Bildschirm und startet in mit einer hochkarätigen Gästeliste – darunter Howard Carpendale, Urban Priol, Hans Sigl und Barbara Stamm – in den TV-Herbst. BR Fernsehen zeigt die Personality-Show mit Gastgeber Hannes Ringlstetter und an seiner Seite Caro Matzko wie gewohnt immer am Donnerstagabend um 22.00 Uhr. Los geht’s am 12. September 2019 mit der Schauspielerin Janina Hartwig ("Um Himmels Willen") und dem Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler. Jede Sendung ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek zu sehen.

Die Gäste der ersten Sendung

Ihre erste große Hauptrolle spielte Janina Hartwig bereits im Jahr 1978 im TV-Film "Disko mit Einlage". Heute kennt und liebt sie das Fernsehpublikum vor allem als ehrwürdige Nonne Schwester Hanna in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" Hier trat sie die Nachfolge von Jutta Speidel an und verkörpert die resolute Ordensschwester seit nunmehr 13 Jahren mit Witz und Herz. Die gebürtige Ost-Berlinerin wurde dafür bereits mit der goldenen Henne und dem Bambi (zusammen mit Schauspielkollege Fritz Wepper) ausgezeichnet. Janina Hartwig hat zwei Kinder und lebt in München.

Rainer Maria Schießler gilt als einer der bekanntesten Kirchenmänner in Bayern. Durch sein unkonventionelles Auftreten verschafft er sich für sein Anliegen einer "lebhaften und engagierten Kirche" Gehör. Zitat Schießler: "Ich habe den lieben Gott in manchen Kneipen besser kennengelernt als in manchem Bibelkreis." Der sympathische Ordensmann geht dabei ganz nah ran an seine Schäfchen: So arbeitete er sieben Jahre lang im Schottenhamel-Zelt auf der Wiesn als Bedienung für wohltätige Zwecke. Auch hält er jährlich "Viecherlmessen" und segnet zum Sommeranfang Harleys und auch Bobby-Cars. Nebenbei hat der gebürtige Münchner zwei Spiegel-Bestseller geschrieben und moderierte von 2012 bis 2015 die Talkshow "Pfarrer Schießler" im BR Fernsehen.

Auch für die weiteren Sendungen im Herbst haben sich große Namen angekündigt: Unter anderem werden Superstar Howard Carpendale, Ski-Weltmeister Felix Neureuther, "Bergdoktor" Hans Sigl, Kabarettist Urban Priol, die "Tatort"-Stars Richy Müller und Matthias Egersdörfer, Unternehmerin Dagmar Wöhrl, die Komiker Erkan & Stefan, Zirkus-Chef Bernhard Paul, Ex-Landtagspräsidentin Barbara Stamm, ARD-Wettermoderatorin Claudia Kleinert, Sängerin Jeanette Biedermann und Schlagerlegende Peter Kraus am Schreibtisch von Hannes Ringlstetter Platz nehmen.

Tickets für Ringlstetter Die Sendung wird in den Studios der Plazamedia TV-und Filmproduktion in Ismaning vor Publikum aufgezeichnet. Für die Vergabe der kostenlosen Karten können sich interessierte Zuschauer hier anmelden.

Hintergrund

Moderator, Kabarettist, Musiker und Schauspieler Hannes Ringlstetter empfängt jede Woche zwei Gäste am Donnerstagabend. In dem 45-minütigen Format geht es um die Themen der Woche, Politik, den Wahnsinn des Alltags, das Leben und um das, was die Gesellschaft bewegt. Zur Seite steht ihm Caro Matzko, Zündfunk-Moderatorin auf Bayern 2 und Fernsehmoderatorin von Wissenssendungen. Die Musik kommt von der Band Ringlstetter. Für die Produktion verantwortlich ist Superfilm München, deren Wiener Muttergesellschaft seit vielen Jahren unter anderem die erfolgreiche Late-Night-Show "Willkommen Österreich" produziert.