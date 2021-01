report München-Umfrage Fast zwei Drittel der CDU-Anhänger begrüßen Laschets Wahl zum Parteichef

Gefragt wurde darin auch, wie sich die CDU unter einem Vorsitzenden Armin Laschet – die endgültige Bestätigung des Wahlergebnisses erfolgt in dieser Woche per Briefwahl – in den Augen der Wähler entwickeln wird: 38 Prozent der Deutschen sagen, die CDU wird sich „in eine Richtung entwickeln, die mir gefällt", unter den CDU-Anhängern sehen das 56 Prozent der so. Die CDU „entwickelt sich in eine Richtung, die mir nicht gefällt“ sagen dagegen 41 Prozent der Deutschen und 26 Prozent der CDU-Anhänger.