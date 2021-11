report München: EU-weiter Handel mit gefälschten digitalen Impfnachweisen nimmt zu

Nach den report-München-Recherchen verschaffen sich Betrüger über Komplizen in Apotheken einen Zugang zu den Systemen und stellen QR-Codes auf Bestellung aus. Diese erscheinen mit der Apothekenkennung im Zertifikat als echt und lassen sich meist problemlos in die deutsche Corona-Warn-App sowie die CovPass Check-App einlesen. Bei einer Kontrolle mittels der dafür vorgesehenen CovPass Check-App gelten sie dennoch als "valide“. Das ARD-Politikmagazin report München hat verschiedene digitale Phantasie-QR-Codes sowie betrügerisch erstellte Codes getestet, darunter auch einen aus einer Münchner Apotheke, die vergangenen Oktober von der bayerischen Polizei durchsucht wurde. Diese und weitere Apotheken-Kennungen aus Bayern und Hessen konnten die Reporter auch in einem Online-Forum, in dem digitale Impfnachweise zum Kauf angeboten werden, feststellen. Allein in der Münchner Apotheke waren knapp tausend gefälschte Impfnachweise festgestellt worden.