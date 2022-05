Jung, innovativ und divers Das PULS Talente Programm geht in die dritte Runde

Das PULS Talente Programm ist ein einjähriges, bezahltes, redaktionelles Traineeprogramm, das so individuell wie möglich junge Talente fördert, ausbildet und bestenfalls an den Bayerischen Rundfunk bindet. Den Macherinnen und Machern von PULS geht es dabei ganz bewusst darum, Menschen anzusprechen, die aufgrund ihres beruflichen oder persönlichen Hintergrunds sonst in der Regel nicht zu den Öffentlich-Rechtlichen finden. Fünf Trainees werden ein Jahr bei PULS verbringen und dort verschiedene Stationen durchlaufen. Sie spezialisieren sich in den Bereichen Social Media, Storytelling sowie Moderation und lernen journalistische Grundlagen kennen. Dabei werden die vorhandenen Stärken der Talente mit Hilfe von Coaches und Mentorinnen und Mentoren individuell gefördert und kreativer Spielraum für innovative Ideen und Erzählformen gelassen. Bewerben kann sich, wer Lust auf ein Medien-Abenteuer hat und über einen Schulabschluss verfügt: Abitur oder ein Studium sind nicht notwendig.