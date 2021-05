Bayerns Nachwuchstalente im Storytelling gesucht PULS Storytime – Was ist deine Story?

Zum Thema "Lust"

Manchmal hat man einfach Lust: Lust auf Tiefkühlpizza zum Frühstück, Lust auf ein bisschen Leicht- und Blödsinn, Lust zu lieben, wen man will und wann man will, einfach Lust, man selbst zu sein. Lust, auch mal nicht immer alles geben zu müssen, Lust, die Welt zu sehen, Lust auf Sonne im Gesicht, Freiheit im Kopf und auch mal eine Diskussion eskalieren zu lassen. Lust kann Vieles sein: Eine Vorfreude, eine Art Glück, die pure Euphorie oder ein Verlangen. Wenn die Lust geweckt ist, lässt sie einen auch nicht mehr so schnell los. Nun geht es darum, das Thema Lust als Story zu erzählen. PULS freut sich auf kreative und vielfältige Erzählweisen und Blickwinkel.