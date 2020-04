ARD-weite Radio-Aktion "Support Your Local Acts" PULS unterstützt heimische Musikszene

Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Im Rahmen der bundesweiten Radio-Aktion "Support Your Local Acts" unterstützt PULS, das junge Content Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, am 1. Mai die deutsche Musikszene und spielt den ganzen Tag lang ausschließlich Titel heimischer Acts. An der Initiative, die Künstlerinnen und Künstlern in der aktuellen Situation ohne Auftrittsmöglichkeiten eine Bühne bieten soll, beteiligen sich sämtliche jungen Radio-Programme der ARD sowie Deutschlandfunk Nova.

Bei PULS sowie allen anderen beteiligten Programmen werden am 1. Mai den ganzen Tag über große deutsche Acts die aus ihrer Sicht spannendsten Neuentdeckungen aus Deutschland empfehlen. So unterstützt etwa Trettmann den Bremer Rapper Skinnyblackboy, der Münchner Künstler Fatoni die Rapperin Die P., Lena setzt sich für HipHop-Künstlerin Céline ein und Mine empfiehlt Mele. Außerdem werden die 16 Acts aus der Hotlist des New Music Awards 2020 gespielt. Mit diesem Preis zeichnen die jungen Radio-Programme der ARD seit über zehn Jahren die besten Newcomer des Jahres aus.

24 Stunden lang ausschließlich heimische Musik bei PULS

PULS hatte in seinem Radio-Programm zum Support der heimischen Musikszene ab Beginn der Konzertverbote sowieso bereits den Anteil deutscher Künstlerinnen und Künstler auf 50% erhöht – am 1. Mai werden es 100% sein. "Die Unterstützung von Newcomern aus den verschiedensten musikalischen Bereichen liegt uns das ganze Jahr über sowieso sehr am Herzen – da war es für uns selbstverständlich, jetzt in der Krise ein Zeichen zu setzen und unser Engagement noch zu verstärken", sagt PULS Musikchef Christoph Lindemann.

Auch über die Aktion "Support Your Local Act" hinaus engagiert sich PULS mit verschiedenen Maßnahmen für die Musikszene in Bayern und Deutschland. Gemeinsam mit der neuen Online-Plattform BR KulturBühne streamt PULS Konzerte und DJ-Sets und zeigt in Sondersendungen im BR Fernsehen an den nächsten Donnerstagen nachts Live-Sessions und Konzertmitschnitte von PULS-Events. Damit verschafft PULS vielen jungen Künstlerinnen und Künstlern eine reichweitenstarke Plattform und setzt ein starkes Zeichen der Solidarität mit der heimischen Musikszene.

