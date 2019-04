PULS Open Air 2019 Die ersten Bands für das PULS Open Air 2019 stehen fest

Neue Musik kennenlernen, bei mitreißenden Konzerten abtanzen und sich von Live-Podcasts und Workshops inspirieren lassen: Beim PULS Open Air ist alles möglich. Das vielleicht schönste Festival Bayerns bietet auch in seiner vierten Ausgabe im Sommer 2019 jede Menge zu entdecken.

Die ersten musikalischen Highlights stehen fest

Nächsten Sommer dürfen sich die PULS Open Air-Besucher ganz besonders darauf freuen, die energiegeladene Performance der gefeierten Mundart-Rapper von Dicht & Ergreifend live zu erleben. Die Künstlerin NURA hat mit ihrer Bandkollegin Juju als SXTN die Rap-Szene in Deutschland ganz schön auf den Kopf gestellt. Im Moment widmet sie sich ganz ihrem Solo-Projekt und wird ihre neuen R'n'B-Klänge und ihr Gesangstalent auf Schloss Kaltenberg präsentieren. Ein absolutes PULS Open Air-Highlight wird außerdem der Auftritt der Briten von Maribou State. Sie spielten sich mit ihrem Debütalbum "Portraits" auf die größten Bühnen der Welt. Bis heute sammelte ihr Album über 80 Millionen Streams weltweit, und auch in Deutschland starten sie mit ihrem innovativen Sound richtig durch. International wird es weiterhin mit Fakear, dem angesagtesten Electro-Artist Frankreichs. Mit seinen 27 Jahren war er als Produzent beim letzten M.I.A.-Album mit dabei, spielt Shows von New York bis Tokio und will auch das PULS Open Air-Publikum diesen Sommer mitreißen! Weitere Highlights des Line-Ups werden im neuen Jahr bekannt gegeben.

Das bisherige Line-Up im Überblick:

Dicht & Ergreifend ● Maribou State ● Leoniden ● NURA ● Fakear ● Stimming ● Kiasmos (DJ Set) ● KYTES ● Kid Simius ● Christian Löffler ● Mine ● BHZ ● L'Impératrice ● Rikas Caroline Rose ● Pish (Kakkmaddafakka) ● Serious Klein ● BLVTH ● Yukno ● HOPE ● Die Sauna ● Cosma Joy ● u.v.m.

Tickets für das PULS Open Air jetzt erhältlich

Solange der Vorrat reicht, sind noch die limitierten vergünstigten Early Bird Tickets verfügbar:



Ab 74 Euro ohne Camping inklusive Gebühren, zzgl. Versand

Ab 89 Euro mit Camping inklusive Gebühren und Müllpfand, zzgl. Versand

Ab 87 Euro Freundeskreis-Ticket (pro Person) für zehn Personen inkl. Camping, Müllpfand und reserviertem Zeltplatz, zzgl. Versand

Tickets gibt es unter pulsopenair.de

Das PULS Open Air im Überblick

PULS Open Air 2019

30. Mai - 1. Juni 2019

Schloss Kaltenberg

Entfernungen: München 55 km, Augsburg 37 km, Landsberg 16 km

Das PULS Open Air im Netz

www.pulsopenair.de

https://www.facebook.com/pulsopenair/

https://www.instagram.com/pulsopenair/

deinpuls.de