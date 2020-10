BR Programmschwerpunkt zur US-Wahl

Donald Trump oder Joe Biden: Wer wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Am 3. November haben die US-Bürger die Wahl. Der BR setzt in der Woche vor der Entscheidung, ab dem 29. Oktober 2020, Schwerpunkte in seiner Berichterstattung.

B5 aktuell und Bayern 2 informieren umfassend über den Countdown zur Entscheidung in den USA – täglich und immer wieder live mit Beiträgen, Reportagen und Interviews. In der Nacht vom 3. auf den 4. November sendet B5 aktuell durch. In der großen Wahl-Sondersendung geht es um Ergebnisse, Einschätzungen aus Washington und Reaktionen aus aller Welt. Das BR Fernsehen berichtet am Wahlabend und ordnet am Tag danach die Entscheidung mit aktuellen Sendungen sowie mit Nachberichten und Gesprächen ein. BR24 informiert auf einer Sonderseite mit Liveticker, ARD-alpha zieht im Vorfeld der Wahl mit täglichen Sendungen nach vier Jahren Trump Bilanz. Der BR greift auf allen Ausspielwegen, auch Instagram und Facebook, sowie der @News-WG auf Instagram das Thema US-Wahl auf.

Die Sendungen im Überblick (Auswahl): Donnerstag, 29. Oktober 2020

Bayern 2, 9.05 Uhr

radioWissen: Die US-Präsidentenwahl. Kampf ums Weiße Haus

Von Florian Kummert



Freitag, 30. Oktober 2020

BR Mediathek, Podcast

1 Thema, 3 Köpfe: #4 (30.10.) American Drama: Die Wahl im Netz: Wie finden die USA nach der Wahl wieder zusammen?



Sonntag, 1. November 2020

BR Mediathek, Podcast

B5 Reportage: “We are Trump“ – eine typische Trump-Wähler Familie

Von Arthur Landwehr



Dienstag, 3. November 2020

BR Fernsehen, 21.45 Uhr

Rundschau-Magazin mit Sonderblock zur US-Präsidentschaftswahl



Das Erste, 21.45 Uhr

report München: Schwerpunkt Wahl in den USA mit Beiträgen und Expertengesprächen



Mittwoch, 4. November 2020

Bayern 2, 5.03 – 8.30 Uhr

radioWelt: Zur Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten

(Die Sendung beginnt eine Stunde früher als üblich!)



Bayern 2, 21.05 Uhr

Dossier Politik: Live-Sendung zur US-Wahl. Wird auch auf B5 aktuell übernommen. Moderation: Ingo Lierheimer



B5 aktuell:

Schwerpunkt US-Wahl

B5 extra, 12.00 Uhr, 17.00 Uhr, 18.00 Uhr

Dossier Politik, 21.00 Uhr: US-Wahl



BR Fernsehen, 12.30, 16.00, 18.30 Uhr

Rundschau extra: Wahlausgang in den USA



Sonntag, 8. November 2020

BR Fernsehen, 11.00 Uhr

Sonntags-Stammtisch u. a. mit dem Journalisten und USA-Experten Josef Joffe.

BR24 informiert mit zahlreichen Beiträgen sowie einer Sonderseite mit zentraler Navigation über die aktuellen Entwicklungen im US-Wahlkampf. Mit einem Liveticker und einem interaktiven Tool, das das Rennen zwischen Trump und Biden grafisch veranschaulicht, begleitet BR24 durch die Wahlnacht.

In ARD-alpha zieht ein USA-Schwerpunkt unmittelbar vor den Präsidentschaftswahlen Bilanz: Dokumentationen, Reportagen und Gespräche beschreiben noch bis Sonntag, 1. November 2020 den politischen und kulturellen Zustand der Vereinigten Staaten nach vier Jahren Donald Trump. Mehr dazu hier.