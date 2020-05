Neuer LGBTIQ*-Podcast von PULS "Willkommen im Club"

Über welche Klischees regen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender und andere queere Menschen so richtig auf? Was ist bei ihnen gerade Thema und wo gibt’s Probleme? PULS, das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks, widmet sich mit dem neuen Podcast "Willkommen im Club" genau diesen und vielen weiteren drängenden Themen aus der Lebenswelt von Menschen der LGBTIQ*-Community.

Die beiden Hosts Kathi Roeb und Julian Wenzel sind selbst lesbisch bzw. schwul und kennen sich trotzdem nicht in der Szene aus. Zusammen mit ihren Hörer*innen möchten sie die queere Welt mit all ihren Facetten und Gesichtern kennenlernen. "Willkommen im Club" gibt es ab sofort jeden Mittwoch neu bei BR Podcast, in der ARD Audiothek und auf allen anderen gängigen Podcast-Plattformen.

"Willkommen im Club" bespricht die Themen und Probleme queerer Menschen in ihrer Vielfalt und Diversität offen und auf Augenhöhe. Die ersten Folgen beleuchten Themen wie "Warum sind Outings auch 2020 immer noch ein großer Schritt?", "Wie können wir mit unserer Sprache niemanden diskriminieren?" und "Warum werden Bisexuelle oft nicht ernst genommen?". Die beiden Hosts teilen dabei eigene Geschichten und Erfahrungen, laden queere Gäste ein und sammeln auf dieser gemeinsamen Reise neue Eindrücke, die die Hörer*innen mit neuen Denkanstößen versehen und die brennende Frage beantworten sollen: Gibt es überhaupt "die eine" LGBTIQ*-Community?

"Vielfalt und LGBTIQ*-Inhalte gehören zu den Kernthemen von PULS. Mit 'Willkommen im Club' möchten wir queere Themen für die queere und nicht so queere Zielgruppe thematisieren und somit die Diversität und Lebensrealitäten unserer jungen Podcast-Hörer*innen da draußen abbilden. Ich freue mich, mit Kathi und Julian ein talentiertes Journalist*innen-Duo am Mikro zu hören, das mit Intelligenz, Feingefühl und Neugier spannende Eindrücke für uns alle sammelt." Nadine Ulrich, Redaktionsleiterin PULS

Über die Hosts

Julian Wenzel ist ausgebildeter Journalist, Moderator und schwul.

"Wir sind Mitglied in dieser LGBTIQ*-Community ohne wirklich gefragt worden zu sein. Wenn ich schon irgendwo Mitglied bin, dann will ich auch wissen, worum es in diesem Club geht." Julian Wenzel

Kathi Roeb ist eine queere Moderatorin:

"In der LGBTIQ*-Community brodeln viele kleine Süppchen und sind für die Außenwelt meistens nicht wirklich sichtbar. Wir wollen sie alle kennenlernen und miteinander verknüpfen." Kathi Roeb

Ab dem 6. Mai ist die erste Folge "Willkommen im Club" abrufbar, danach gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge bei BR Podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.