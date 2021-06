Neuer Podcast Sport trifft Klassik: Dein Weg. Dein Ziel.

Marie Jacquot (*1990) ist eine aufstrebende Spitzendirigentin. Derzeit ist die gebürtige Französin erste Kapellmeisterin an der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg, wo sie am 11. Juni die Premiere von "Il barbiere di Siviglia" dirigiert. Begonnen hatte aber alles als vielversprechendes Tennistalent. Marie nahm an den French Open teil, und fast hätte sie eine internationele Sportkarriere gemacht. Dann verlor sie die Leichtigkeit für ihr Tennisspiel und entschied sich für dafür, einen musikalischen Weg einzuschlagen. Schon mit 14 Jahren nahm sie Dirigierunterricht, neben ihren Posaunenstunden. Bei Sir Simon Rattle besuchte sie Meisterkurse, bei Kirill Petrenko erhielt sie eine Assistenten-Stelle.